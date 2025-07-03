Победа с характером: Виктория Графеева прошла турчанку на Кубке мира по боксу

Бой прошёл в весовой категории до 60 килограммов. Казахстанка действовала уверенно, демонстрируя активный темп в третьем раунде, а также точные серии ударов. По итогам поединка судьи отдали победу В. Графеевой.

Это уже второй бой Виктории Графеевой на текущем Кубке мира. Она продолжает борьбу за медаль, выйдя в следующий круг соревнований.

В своем первом поединке в рамках этого турнира В. Графеева одолела соперницу из Японии.

Напомним, этап Кубка мира по боксу под эгидой Word Boxing проходит в столице Казахстана впервые. Турнир стартовал 30 июня и завершится 6 июля.