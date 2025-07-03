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    19:49, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Победа с характером: Виктория Графеева прошла турчанку на Кубке мира по боксу

    Казахстанская спортсменка Виктория Графеева одержала победу над представительницей Турции Гизем Озер в рамках вечерней сессии третьего дня этапа Кубка мира по боксу World Boxing Cup Astana 2025. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

    Боксерша Виктория Графеева вышла в четвертьфинал Кубка мира по боксу
    Фото: НОК

    Бой прошёл в весовой категории до 60 килограммов. Казахстанка действовала уверенно, демонстрируя активный темп в третьем раунде, а также точные серии ударов. По итогам поединка судьи отдали победу В. Графеевой.

    Это уже второй бой Виктории Графеевой на текущем Кубке мира. Она продолжает борьбу за медаль, выйдя в следующий круг соревнований.

    В своем первом поединке в рамках этого турнира В. Графеева одолела соперницу из Японии.

    Напомним, этап Кубка мира по боксу под эгидой Word Boxing проходит в столице Казахстана впервые. Турнир стартовал 30 июня и завершится 6 июля.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Видео Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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