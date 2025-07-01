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    20:15, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Боксерша Виктория Графеева вышла в четвертьфинал Кубка мира по боксу

    Казахстанка Виктория Графеева поборется за выход в полуфинал этапа Кубка мира по боксу, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Боксерша Виктория Графеева вышла в четвертьфинал Кубка мира по боксу
    Фото: НОК

    В Астане в рамках этапа Кубка мира по боксу стартовала вечерняя сессия.

    У женщин в весе до 60 килограммов свой первый бой на турнире провела Виктория Графеева.

    Ей противостояла Аяка Тагучи из Японии. Поединок завершился победой казахстанки, которая пробилась в четвертьфинал ЭКМ.

    Отметим, что ранее победы на турнире одержали Назым Кызайбай (до 48 кг), Анель Сакыш (до 54 кг). К сожалению, завершил свое выступление Абылайхан Жусупов (до 70 кг).

    Ранее был назван состав казахстанской сборной на Кубок мира по боксу в Астане.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс НОК
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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