20:15, 30 Июнь 2025 | GMT +5
Боксерша Виктория Графеева вышла в четвертьфинал Кубка мира по боксу
Казахстанка Виктория Графеева поборется за выход в полуфинал этапа Кубка мира по боксу, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
В Астане в рамках этапа Кубка мира по боксу стартовала вечерняя сессия.
У женщин в весе до 60 килограммов свой первый бой на турнире провела Виктория Графеева.
Ей противостояла Аяка Тагучи из Японии. Поединок завершился победой казахстанки, которая пробилась в четвертьфинал ЭКМ.
Отметим, что ранее победы на турнире одержали Назым Кызайбай (до 48 кг), Анель Сакыш (до 54 кг). К сожалению, завершил свое выступление Абылайхан Жусупов (до 70 кг).
Ранее был назван состав казахстанской сборной на Кубок мира по боксу в Астане.