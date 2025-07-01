Боксерша Виктория Графеева вышла в четвертьфинал Кубка мира по боксу

В Астане в рамках этапа Кубка мира по боксу стартовала вечерняя сессия.

У женщин в весе до 60 килограммов свой первый бой на турнире провела Виктория Графеева.

Ей противостояла Аяка Тагучи из Японии. Поединок завершился победой казахстанки, которая пробилась в четвертьфинал ЭКМ.

Отметим, что ранее победы на турнире одержали Назым Кызайбай (до 48 кг), Анель Сакыш (до 54 кг). К сожалению, завершил свое выступление Абылайхан Жусупов (до 70 кг).

Ранее был назван состав казахстанской сборной на Кубок мира по боксу в Астане.