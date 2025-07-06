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    19:20, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Алуа Балкибекова вышла в финал Кубка мира по боксу

    Алуа Балкибекова (до 51 кг) прошла в финал Кубка мира по боксу, проходящего во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Динара Акылжанова/ Kazinform

    В полуфинальном поединке Балкибекова встретилась с представительницей Бразилии Каролиной Барбосой де Алмейдой. С самого начала казахстанка взяла инициативу в свои руки, демонстрируя точные удары и высокий темп. Судьи единогласно отдали победу Алуе. Счёт 5:0

    На пути к полуфиналу Балкибекова уверенно одолела японку Юну Нишинака 

    Ранее она также взяла верх над боксёршей из США.

    В финале чемпионка мира Алуа Балкибекова продолжит борьбу за золото престижного турнира, подтверждая свой статус одной из сильнейших боксёров весовой категории до 51 кг.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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