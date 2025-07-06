Алуа Балкибекова вышла в финал Кубка мира по боксу

В полуфинальном поединке Балкибекова встретилась с представительницей Бразилии Каролиной Барбосой де Алмейдой. С самого начала казахстанка взяла инициативу в свои руки, демонстрируя точные удары и высокий темп. Судьи единогласно отдали победу Алуе. Счёт 5:0

На пути к полуфиналу Балкибекова уверенно одолела японку Юну Нишинака

Ранее она также взяла верх над боксёршей из США.

В финале чемпионка мира Алуа Балкибекова продолжит борьбу за золото престижного турнира, подтверждая свой статус одной из сильнейших боксёров весовой категории до 51 кг.