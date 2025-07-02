Надежда Рябец победила экс-чемпионку UFC на Кубке мира по боксу в Астане

- Я с ней уже боксировала в 2021 году на международном турнире и тогда я тоже победила. Но сейчас она подросла и мне было очень тяжело. Так как у меня мало боев после перерыва и поэтому выходишь как в первый раз. Но всё в голове. Главное — настрой. Всё нарабатывается, если ездить на турниры и выигрывать, — сказала Надежда Рябец после боя.

Фото: телеграм-канал World Boxing Cup Астана 2025

Бой в весовой категории до 75 кг стал первым очным противостоянием между казахстанкой и опытной бразильянкой. Н. Рябец, бронзовый призёр чемпионата мира и участница Олимпиады в Токио, показала грамотную тактику и технику, атакуя, выдерживая давление соперницы и контролируя дистанцию.

Судьи единогласным решением отдали победу Надежде Рябец (счёт 4:1), тем самым дав ей путевку в следующий раунд престижного международного турнира. Отметим, что её соперница Перейра— бывшая чемпионка UFC по ММА и одна из самых агрессивных участниц текущего этапа Кубка мира.