Удастся ли сохранить мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи

Эта проблема поднималась периодически в течение последних трех лет. В 2022 году директор национального историко-культурного музейного заповедника «Әзірет Сұлтан» Маулен Садыкбеков заявил, что мавзолею угрожает серьезная опасность, и забил тревогу.

Фото: Сабит Тастанбек / Kazinform

Позже стало известно, что состояние мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи будет тщательно проверено специальной комиссией.

Фото: Сабит Тастанбек / Kazinform

На научно-исследовательские работы выделили 317 миллионов тенге. Сообщалось, что мавзолей исследует международная группа ученых.

Фото: Сабит Тастанбек / Kazinform

В прошлом году объект перевели под государственную охрану.

Что было сделано за последние два-три года

Фото: Сабит Тастанбек / Kazinform

Фото: Сабит Тастанбек / Kazinform

— По прямому указанию Президента Касым-Жомарта Токаева были организованы комплексные научно-исследовательские работы с целью определения реального состояния мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи. Всеобъемлющие исследования, запланированные на три года, стартовали в 2023 году. Координирует эту работу учреждение «Казреставрация» (государственное учреждение по реставрации памятников), подчиненное министерству. В рамках плана несколько научно-исследовательских институтов проводят работы для выявления причин солеотложения и разрушения стен мавзолея, а также возможного влияния озеленения, благоустройства и других факторов на его состояние, — сообщили в ведомстве.

Фото: Сабит Тастанбек / Kazinform

Согласно данным Министерства, ежегодно памятнику оказывается необходимая поддержка через научно-реставрационные работы.

Фото: Сабит Тастанбек / Kazinform

Последние крупные работы по укреплению мавзолея проводились в 1993–2000 годах в рамках международного соглашения о культурном сотрудничестве между Государственным комитетом по культуре Казахстана и Министерством культуры Турции.

Фото: Сабит Тастанбек / Kazinform

С 2000 года по настоящее время ремонтные и восстановительные работы периодически выполняются республиканским государственным учреждением «Казреставрация».

Фото: Сабит Тастанбек / Kazinform

Гранитные плитки на входном портале мавзолея заменены

По словам генерального директора РГП «Казреставрация» Олжаса Шариязданова, в этом году инженерно-реставрационные работы позволили снизить риск увлажнения территории мавзолея.

В 2021–2022 годах акимат города провел работы по благоустройству территории мавзолея и установила систему полива.

В этом году орошаемые газоны вокруг здания были удалены, а на их месте уложен сухой щебень.

Фото: Казреставрация

— На основании результатов научных исследований и обследований «Казреставрация» предложила местному акимату снизить чрезмерное увлажнение почвы и оптимизировать работы по озеленению. Городской акимат принял это решение и выполнил необходимые работы. Кроме того, введен запрет на благоустройство и полив на расстоянии до 200 метров от мавзолея. Это важный механизм сохранения ландшафта, позволяющий поддерживать сухой и благоприятный микроклимат, — сообщил директор учреждения.

В рамках ремонтных работ были заменены гранитные плитки на входном портале мавзолея.

Фото: Казреставрация

На площади 227 квадратных метров были уложены специально изготовленные в производственном цехе учреждения плитки из кирпича.

— По результатам научных исследований и обследований выяснилось, что ранее уложенные гранитные плитки препятствовали естественному высыханию влаги в грунте от дождевой и талой воды. Из-за этого наружные и внутренние стены мавзолея увлажнялись, образовывались соляные отложения. В связи с этим были изготовлены и уложены кирпичи, которые не нарушают архитектурный облик исторического здания, позволяют влаге естественно распределяться и обеспечивают свободную циркуляцию воздуха. Также соль, накопившаяся в стенах, была безопасно смыта и очищена, — подчеркнули в ведомстве.

Сохранит ли консервация купола исторический облик

Поврежденные глазурованные участки купола мавзолея законсервировали. Защитное декоративное покрытие было выбрано после лабораторных испытаний.

По результатам исследований, использован финский материал, устойчивый к ультрафиолету, дождю и перепадам температуры, обладающий высокой адгезией и соответствующий по цвету купола.

Фото: Казреставрация

Эта смесь предотвращает проникновение воды в поврежденные участки глазури и позволяет сохранить исторический облик купола.

Научный подход и системная профессиональная работа специалистов учреждения повысили прочность консервации и улучшили внешний вид купола.

Введена автоматизированная система контроля климатических условий

Сегодня на мавзолее Яссауи работает современная автоматизированная система мониторинга климатических изменений в режиме реального времени.

В 2023 году «Казреставрация» установила 106 специальных приборов, а также открыла мониторинговый центр с локальной метеостанцией и системой контроля сейсмической активности.

Фото: Казреставрация

— Система непрерывно контролирует влажность воздуха и стен, температуру, скорость и направление движения воздуха, плотность теплого воздуха, уровень шума, устойчивость здания и уровень грунтовых вод. Она способна точно определить точку образования росы. Все данные регистрируются каждые 2-10 минут и каждые два часа передаются на центральный компьютер. В настоящее время специалисты анализируют трехлетние данные. На их основе планируется создать систему оперативного управления благоприятным климатом для мавзолея и своевременного проведения необходимых мероприятий. В целом «Казреставрация» продолжает работы по устранению увлажнения и предотвращению угрозы влаги на территории мавзолея. Это научно-инженерное решение, направленное на долгосрочное сохранение исторического памятника, — отметил директор учреждения.

В последнее время в социальных сетях распространилась информация о возможном строительстве аквапарка и бассейна рядом с комплексом «Керуен сарай», который находится близ мавзолея.

Фото: Казреставрация

Мы направили соответствующий запрос в акимат города Туркестана.

— Все работы по сохранению, защите, научным исследованиям и реставрации мавзолея проводятся при прямой поддержке и финансировании Министерства культуры и информации. Кроме того, состояние сохранности мавзолея контролируется Всемирным центром наследия ЮНЕСКО. О возможном строительстве на данный момент точной информации нет, — сообщили в администрации города.

Напомним, ранее представитель ЮНЕСКО заявлял, что у Казахстана достаточно собственных сил заняться реставрацией мавзолея Ясави.