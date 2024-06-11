Влага попала в здание мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи из-за полива зелени
В результате полива зелени возле мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи влага попала в здание. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информации, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи – древняя святыня и историческая ценность. Он построен с использованием древних технологий. Старинный памятник требует постоянного наблюдения и ухода, задача его сохранения и защиты является приоритетной. Похоже, что активные работы по строительству и благоустройству, проводившиеся вокруг мавзолея в последние годы, оказали некоторое влияние на него. Увеличение количества зеленых насаждений и их полив привели к увеличению влажности почвы, и как следствие эта влага дошла и до стен мавзолея, - сообщили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.
По данным МКИ, в результате этого возникла необходимость усиления контроля и ухода за состоянием сталактитов, не имеющих аналогов в мире, в одной из комнат.
- Для круглосуточного наблюдения за конструкцией и техническим состоянием мавзолея создан автоматизированный центр мониторинга. Для изучения состояния мавзолея привлечены известные научно-исследовательские институты нашей страны. При этом по мере необходимости они консультируются с зарубежными экспертами. В связи с этим вся информация о его состоянии круглосуточно отправляется на специальный сервер. Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, как и пожилой человек, нуждается в постоянном уходе, то есть научно-реставрационных работах, и эти работы проводятся своевременно, - заявили в министерстве.