Влага попала в здание мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи из-за полива зелени

В результате полива зелени возле мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи влага попала в здание. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информации, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи – древняя святыня и историческая ценность. Он построен с использованием древних технологий. Старинный памятник требует постоянного наблюдения и ухода, задача его сохранения и защиты является приоритетной. Похоже, что активные работы по строительству и благоустройству, проводившиеся вокруг мавзолея в последние годы, оказали некоторое влияние на него. Увеличение количества зеленых насаждений и их полив привели к увеличению влажности почвы, и как следствие эта влага дошла и до стен мавзолея, - сообщили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

По данным МКИ, в результате этого возникла необходимость усиления контроля и ухода за состоянием сталактитов, не имеющих аналогов в мире, в одной из комнат.