Что станет с Мавзолеем Яссауи в Туркестане

Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи исследует международная группа ученых. По их мнениям, большой купол мавзолея находится в плачевном состоянии. Это видно и невооруженным глазом любому, кто посещает исторический памятник, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сырость в мавзолее — проблема серьезная, и подходить к ее решению нужно основательно, считает директор государственного историко-культурного музея-заповедника «Әзірет Сұлтан» Маулен Садыкбеков. В настоящее время ведутся комплексные научные исследования исторического объекта. Так, установлено более 100 устройств. Они определяют влияние на мавзолей погоды, почвы, влаги, грунтовых вод и экологических условий.

Заключение всей экспертизы выдается в 3D-формате.

— Впервые в истории Казахстана и в истории мавзолея, проводятся комплексные научные исследования. Эти работы ведутся в 13-14 направлениях. Выясняется, где находится дефект исторического объекта, которому уже более 600 лет, и ставится общий «диагноз». Это очень большая работа. Я считаю, что это победа реставраторов, — сказал Маулен Садыкбеков.

Фото: Кайрат Зайнишев/Kazinform

Фото: Кайрат Зайнишев/Kazinform

В целом, научно-исследовательская работа рассчитана на три года. Вместе с отечественными учеными в ней принимают участие специалисты из Ирана, Узбекистана, России, Азербайджана и Турции. По итогам исследований прошлого года они уже выявили опасность, угрожающую целостности духовной святыни. Одна из причин — вода, идущая на полив газонов вокруг.

— По итогам года научно-исследовательской работы в апреле был семинар. Тогда был высказан ряд предложений со стороны ученых и специалистов отрасли. На сегодня самая большая проблема — плохое состояние большого купола. Это трещины, гниение удерживающих деревьев. Это самая опасная зона. Поэтому в первую очередь необходимо начать с купола. Во-вторых, стены сыреют, проступает соль. Негативное влияние оказывает вода, которой поливают озеленение у мавзолея. Опасности от грунтовых вод нет. Это выясняют и говорят ученые. Было предложение переместить близлежащее озеленение, и оно принято. Теперь это будет реализовано, — сказал Маулен Жарылкасынович.

Фото: Кайрат Зайнишев/Kazinform

Фото: Кайрат Зайнишев/Kazinform

Сейчас в Мавзолее ремонтные работы не ведутся. Некоторые помещения закрыты в связи с проведением научно-исследовательских работ, установлены необходимые сооружения и леса для поднятия вверх к потолку.

— В первую очередь надо думать о состоянии мавзолея. В обществе бытует мнение, что «газон был хорош», да это хорошо для комфорта людей, но если нужен комфорт можно сходить и в парк. Самое главное, надо обратить внимание на сам мавзолей. В мире нет такого памятника. Нигде не сохранился такой же купол как в этом мавзолее. Это единственный памятник в оригинале, который со своего времени и по сей день не рушится. Мы должны понимать значение этого, — сказал он.

Фото: Кайрат Зайнишев/Kazinform

Маулен Садыкбеков отметил, что ЮНЕСКО выступает против разрушения природного ландшафта на территории мавзолея, а также за сохранение объекта в первоначальном виде.

— Прежде чем что-либо делать, мы должны подумать про безопасность мавзолея. Народ тоже должен согласиться со специалистами. Он не может самостоятельно прогнозировать или давать оценку любой проблеме. Только после исследования специалистов мы можем узнать истинные причины, — заключил Садыкбеков.

Фото: Кайрат Зайнишев/Kazinform

Фото: Кайрат Зайнишев/Kazinform

Напомним, Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление Правительства о внесении на рассмотрение Мажилиса Парламента проекта Закона «Об особом статусе города Туркестан». Принятие закона позволит сформировать эффективную систему управления и сохранения памятников и объектов историко-культурного значения города, в том числе расположенных в охранной зоне мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. Так, для сохранения уникальности мавзолея и недопущения вокруг него посторонних элементов застройки, изменения сложившихся уличных сетей в зоне регулирования застройки не допускается строительство объектов высотой более 7 метров, а также несовместимых с историческими памятниками по масштабу, цвету и строительным материалам.

Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи является памятником, внесенным в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, подлежащий защите в соответствии с положениями Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года.