Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Монументу Нейтралитета в Туркменистане

Сегодня, в рамках мероприятий форума, посвященного Международному году мира и доверия, Президент Касым-Жомарт Токаев совместно с главами других государств принял участие в церемонии возложения венков к Монументу Нейтралитета, символизирующему приверженность Туркменистанаидеалам мира и созидания.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Напомним, вчера Президента Казахстана, прибывшего в Ашхабад, встретил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В аэропорту состоялась их краткая беседа. После этого Глава государства провел встречу с Президентом Туркменистана.