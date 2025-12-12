РУ
    10:42, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Монументу Нейтралитета в Туркменистане

    Напомним, вчера Президент Казахстана прибыл в Ашхабад для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Монументу Нейтралитета в Ашхабаде
    Фото: Акорда

    Сегодня, в рамках мероприятий форума, посвященного Международному году мира и доверия, Президент Касым-Жомарт Токаев совместно с главами других государств принял участие в церемонии возложения венков к Монументу Нейтралитета, символизирующему приверженность Туркменистанаидеалам мира и созидания.

    Напомним, вчера Президента Казахстана, прибывшего в Ашхабад, встретил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В аэропорту состоялась их краткая беседа. После этого Глава государства провел встречу с Президентом Туркменистана.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Международные отношения Туркменистан
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
