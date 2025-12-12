РУ
    22:44, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ашхабад

    Президента Казахстана, прибывшего в Ашхабад для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, встретил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    В аэропорту состоялась краткая беседа Президента Казахстана с Гурбангулы Бердымухамедовым.

    Фото: Акорда

    — Я с большим желанием откликнулся на приглашение высшего руководства Туркменистана прибыть сюда для участия в таком очень важном мероприятии. Повестка дня, которая была предложена нам, более чем актуальная в условиях нынешнего неспокойного, непредсказуемого мира и, тем более, в контексте 80-летия создания Организации Объединенных Наций. Я не сомневаюсь в том, что завтрашний форум увенчается успехом, и это будет очередной позитивный вклад Туркменистана в стабилизацию ситуации в глобальном масштабе, и, конечно же, в укрепление атмосферы дружбы и сотрудничества в Центральной Азии, — подчеркнул Глава нашего государства.

    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев высоко оценил итоги состоявшегося в конце ноября государственного визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан и отметил необходимость практической реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей.

    В свою очередь Председатель Халк Маслахаты поблагодарил Президента Казахстана за участие в предстоящем форуме, приуроченном к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, а также остановился на ключевых вопросах двусторонней повестки.

    Фото: Акорда

    — Говоря о двусторонних отношениях, нельзя не упомянуть о недавнем государственном визите Президента Туркменистана в Казахстан, который прошел на высоком уровне. Были обсуждены перспективы нашего сотрудничества в экономике и культурно-гуманитарной сфере. Хотелось бы Вас поблагодарить за личный вклад в укрепление взаимоотношений между Туркменистаном и Казахстаном. В Вашем лице передаю всему братскому казахскому народу наилучшие пожелания, — сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Туркменистан
    Динара Жусупбекова
    Автор
