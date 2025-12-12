Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ашхабад

В аэропорту состоялась краткая беседа Президента Казахстана с Гурбангулы Бердымухамедовым.

Фото: Акорда

— Я с большим желанием откликнулся на приглашение высшего руководства Туркменистана прибыть сюда для участия в таком очень важном мероприятии. Повестка дня, которая была предложена нам, более чем актуальная в условиях нынешнего неспокойного, непредсказуемого мира и, тем более, в контексте 80-летия создания Организации Объединенных Наций. Я не сомневаюсь в том, что завтрашний форум увенчается успехом, и это будет очередной позитивный вклад Туркменистана в стабилизацию ситуации в глобальном масштабе, и, конечно же, в укрепление атмосферы дружбы и сотрудничества в Центральной Азии, — подчеркнул Глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил итоги состоявшегося в конце ноября государственного визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан и отметил необходимость практической реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей.

В свою очередь Председатель Халк Маслахаты поблагодарил Президента Казахстана за участие в предстоящем форуме, приуроченном к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, а также остановился на ключевых вопросах двусторонней повестки.

