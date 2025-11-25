Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов провели переговоры

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Туркменистан рассматривается как стратегический партнер Казахстана.

— Уважаемый Президент Сердар Гурбангулыевич, от всей души приветствую Ваш государственный визит в Республику Казахстан. Мы ждали этого визита, поскольку Туркменистан рассматривается нами как стратегический партнер, братское государство, мы являемся ближайшими непосредственными соседями. Нас объединяют многовековая дружба, историческое прошлое, язык и культура. Торговля между нашими государствами успешно развивается, как и другие виды экономического взаимодействия, а также культурно-гуманитарное сотрудничество. Есть основания выразить полное удовлетворение объемами и качеством сотрудничества между нашими странами. Это сотрудничество носит стратегический характер, но в то же время нужно двигаться вперед. В повестке дня стоят очень важные вопросы, которые найдут сегодня решение, — сказал Президент Казахстана.

Сердар Бердымухамедов отметил, что отношения между странами развиваются на принципах дружбы, братства и добрососедства.

— Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, прежде всего, позвольте выразить искреннюю признательность за приглашение посетить Республику Казахстан с государственным визитом. Позвольте мне от своего имени и от имени делегации выразить нашу благодарность за теплый прием и гостеприимство. Позвольте также передать Вам теплые слова от имени Национального лидера туркменского народа уважаемого Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова. Также хотел бы отметить, что отношения между Туркменистаном и Республикой Казахстан развиваются на принципах дружбы, братства и добрососедства и охватывают широкий спектр взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, — отметил Президент Туркменистана.

Напомним, сегодня в Акорде прошла торжественная церемония встречи Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.

