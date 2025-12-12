Президенты Казахстана и Туркменистана провели встречу
Глава государства провел встречу с Президентом Туркменистана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев поздравил собеседника и братский туркменский народ со знаменательной датой — 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана.
В данном контексте Глава государства отметил актуальность повестки предстоящего Международного форума, приуроченного к юбилею.
— Я благодарен Вам за приглашение посетить прекрасный город Ашхабад. Каждый раз, когда мы бываем здесь, я ощущаю атмосферу гостеприимства, братства, дружбы. У меня нет никаких сомнений в том, что завтрашний форум достигнет поставленных целей и станет очень важным событием в истории международных отношений, поскольку речь идет, действительно, о самом насущном: о мире, о нейтралитете и о доверии. Это как раз то, чего не хватает в современном мире, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Собеседники обсудили перспективы развития двусторонних отношений, уделив особое внимание практическим аспектам реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавнего государственного визита Президента Туркменистана в Астану.
Президент Туркменистана поприветствовал Главу нашего государства в Ашхабаде.
— Ваше участие станет ярким свидетельством Вашей приверженности укреплению мира, доверия и взаимопонимания. Еще раз хотел бы выразить Вам свою благодарность за принятое приглашение участвовать в Международном форуме мира и доверия. Для нас большая честь видеть Вас сегодня на туркменской земле, — заявил Сердар Бердымухамедов.
Главы государств подтвердили важность дальнейшего наращивания взаимной торговли, укрепления экономических связей, реализации совместных проектов в энергетической, транспортно-логистической и сельскохозяйственной сферах.
Напомним, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ашхабад для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия.