Президенты Казахстана и Туркменистана провели встречу

Касым-Жомарт Токаев поздравил собеседника и братский туркменский народ со знаменательной датой — 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана.

В данном контексте Глава государства отметил актуальность повестки предстоящего Международного форума, приуроченного к юбилею.

— Я благодарен Вам за приглашение посетить прекрасный город Ашхабад. Каждый раз, когда мы бываем здесь, я ощущаю атмосферу гостеприимства, братства, дружбы. У меня нет никаких сомнений в том, что завтрашний форум достигнет поставленных целей и станет очень важным событием в истории международных отношений, поскольку речь идет, действительно, о самом насущном: о мире, о нейтралитете и о доверии. Это как раз то, чего не хватает в современном мире, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.