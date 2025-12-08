РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:38, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Вышла книга-альбом о Димаше Кудайбергене с ранее неизданными моментами биографии

    Издательство «Алматыкітап баспасы» при участии продюсерского центра DimashAli представило новое уникальное издание — книга-альбом «Димаш Кудайберген: Бесконечная музыка», посвященная творческому пути казахстанского артиста, передает агентство Kazinform со ссылкой на DimashNews.

    Димаш
    Фото: dimashnews.com

    Альбом включает 289 страниц крупного формата и предлагает разносторонний взгляд на карьеру Димаша. В издание вошли архивные фотографии, материалы с концертов, личные комментарии и воспоминания, позволяющие проследить развитие артиста и познакомиться с ранее неизданными моментами его творческой биографии.

    Структура книги состоит из тематических разделов. Среди них — главы о международном признании артиста, его семейных корнях, выступлениях на крупнейших мировых площадках, участии в культурных проектах, взаимодействии с поклонниками и продолжении его творческого пути. В книгу также включены отдельные разделы, посвященные закулисной работе и хронологии событий.

    Издание представлено на казахском, русском и английском языках.

    Ранее на официальном сайте и YouTube-канале американской музыкальной премии «Grammy» состоялась премьера выступления Димаша Кудайбергена с его авторской композицией «Fire».

    Теги:
    Книги Культура Димаш Кудайберген Музыка
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают