Вышла книга-альбом о Димаше Кудайбергене с ранее неизданными моментами биографии

Альбом включает 289 страниц крупного формата и предлагает разносторонний взгляд на карьеру Димаша. В издание вошли архивные фотографии, материалы с концертов, личные комментарии и воспоминания, позволяющие проследить развитие артиста и познакомиться с ранее неизданными моментами его творческой биографии.

Структура книги состоит из тематических разделов. Среди них — главы о международном признании артиста, его семейных корнях, выступлениях на крупнейших мировых площадках, участии в культурных проектах, взаимодействии с поклонниками и продолжении его творческого пути. В книгу также включены отдельные разделы, посвященные закулисной работе и хронологии событий.

Издание представлено на казахском, русском и английском языках.

Ранее на официальном сайте и YouTube-канале американской музыкальной премии «Grammy» состоялась премьера выступления Димаша Кудайбергена с его авторской композицией «Fire».