SMS-коды 1414 больше не используются: в Казахстане новые правила доступа к госресурсам

Министерством при координации Генеральной прокуратуры предпринимаются меры для усиления защиты казахстанцев от действий телефонных мошенников.

— Для удобства пользователей доступ к некоторым государственным информационным ресурсам и сервисам производился по одноразовому коду, чем могли воспользоваться мошенники. Достаточно было ввести телефонный номер потенциальной «жертвы», на который в дальнейшем направлялось SMS с короткого номера 1414. В связи с этим владельцам информационных систем предписано усилить правила доступа к ресурсам вместо генерации отправки SMS 1414, — говорится в сообщении министерства.

Теперь доступ в информационные системы, использующие SMS-шлюз 1414, дополнительно защищен и стал возможен только с помощью биометрической аутентификации (FaceID), электронно-цифровой подписи (ЭЦП) либо специального QR-кода (eGov QR).

С декабря текущего года системы, не внедрившие указанные обязательные требования, отключены от SMS-шлюза 1414.

МИИЦР продолжает системное взаимодействие со всеми государственными органами по борьбе с мошенниками и защите персональных данных казахстанцев.

Для повышения цифровой грамотности граждан на главной странице мобильного приложения eGov Mobile размещены информационные баннеры с различными рекомендациями: как распознать подозрительные действия, соблюдать правила кибергигиены и безопасно пользоваться цифровыми сервисами.

Ранее вице-министр Ростислав Коняшкин в интервью агентству Kazinform рассказал, как номер Единого контакт-центра 1414 в Казахстане вписан в мошеннические схемы и кто сливает персональные данные граждан.

Что нельзя сообщать в 1414 напомнили в электронном правительстве.