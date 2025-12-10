SMS-коды 1414 больше не используются: в Казахстане новые правила доступа к госресурсам
Владельцам информационных систем предписано усилить правила доступа к ресурсам вместо генерации отправки SMS 1414, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК.
Министерством при координации Генеральной прокуратуры предпринимаются меры для усиления защиты казахстанцев от действий телефонных мошенников.
— Для удобства пользователей доступ к некоторым государственным информационным ресурсам и сервисам производился по одноразовому коду, чем могли воспользоваться мошенники. Достаточно было ввести телефонный номер потенциальной «жертвы», на который в дальнейшем направлялось SMS с короткого номера 1414.
В связи с этим владельцам информационных систем предписано усилить правила доступа к ресурсам вместо генерации отправки SMS 1414, — говорится в сообщении министерства.
Теперь доступ в информационные системы, использующие SMS-шлюз 1414, дополнительно защищен и стал возможен только с помощью биометрической аутентификации (FaceID), электронно-цифровой подписи (ЭЦП) либо специального QR-кода (eGov QR).
С декабря текущего года системы, не внедрившие указанные обязательные требования, отключены от SMS-шлюза 1414.
МИИЦР продолжает системное взаимодействие со всеми государственными органами по борьбе с мошенниками и защите персональных данных казахстанцев.
Для повышения цифровой грамотности граждан на главной странице мобильного приложения eGov Mobile размещены информационные баннеры с различными рекомендациями: как распознать подозрительные действия, соблюдать правила кибергигиены и безопасно пользоваться цифровыми сервисами.
Ранее вице-министр Ростислав Коняшкин в интервью агентству Kazinform рассказал, как номер Единого контакт-центра 1414 в Казахстане вписан в мошеннические схемы и кто сливает персональные данные граждан.
Что нельзя сообщать в 1414 напомнили в электронном правительстве.