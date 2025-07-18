Как номер Единого контакт-центра 1414 в Казахстане вписан в мошеннические схемы

По словам вице-министра, мошенники все чаще используют методы социальной инженерии, прикрываясь именем официальных служб.

— К сожалению, часто мошенники прикрываются сообщениями через 1414. Они звонят, говорят: «вот вам пришел код с 1414, продиктуйте его». Гражданин может его продиктовать, такое случается.

После этого, по его словам, мошенники начинают оказывать психологическое давление.

— Они звонят и говорят: вы только что продиктовали код, я из службы безопасности банка, сейчас на вас будут оформлять кредит. Человек от того, что он продиктовал код, начинает паниковать, хотя с этим кодом ничего нельзя было сделать. Здесь за счет методов социальной инженерии мошенники втираются в доверие и после этого рекомендуются переводы на специальные якобы «закрытые счета», — объяснил вице-министр.

По его словам, при оформлении и использовании электронных услуг в удаленном формате граждане должны помнить о мерах безопасности.

— Мы анализируем подобные случаи, которые периодически происходят, в том числе совместно с правоохранительными органами. Здесь важно отметить, что, в первую очередь, необходимо обеспечить цифровую гигиену самого гражданина: никогда никому не передавать электронную цифровую подпись. Если вам приходят какие-то СМС-коды и так далее — не диктовать это посторонним людям, которые вам звонят или пишут, — рассказал Ростислав Коняшкин.

Для повышения уровня безопасности министерство внедряет цифровые сервисы контроля доступа к персональным данным.

— Запущены несколько сервисов. Есть сервис, который мы называем КДП — сервис контроля доступа к данным. Когда какая-то внешняя система через интеграцию хочет запросить по вам данные, это может быть банк или другая организация, предоставляющая услугу, то вам приходит СМС и вы либо даете согласие, либо нет. Что очень важно отметить — через EGOV Mobile можно увидеть кому даны согласия, и вы можете их отозвать, — пояснил Коняшкин.

На вопрос, можно ли удалить полностью данные из государственных или частных информационных систем Ростислав Коняшкин заметил, что тема так называемого «цифрового забвения» пока остается больше теоретической. На практике это почти нереализуемо, поскольку информация о человеке в определенных системах должна храниться определенное время. Более того, при цифровом забвении человек не сможет получить ни одной госуслуги.

Как отметил Ростислав Коняшкин, с учетом уровня цифровизации процессов в Казахстане, как в государственных, так и в частных сервисах, полное удаление данных лишит человека возможности пользоваться базовыми услугами, оформить кредит, получить медицинскую помощь и так далее.

Что касается фактов утечки персональных данных, по словам вице-министра, в большинстве своем они происходят из частных информационных систем.

— Поэтому сейчас поэтапно ведем работу, чтобы все чувствительные персональные данные находились только в государственном контуре. Потому что, когда эти данные находятся в госконтуре — допустим, в НУЦ, или ОЦЭ, или других организациях, мы можем быть уверены, что действительно их защищаем, — подчеркнул вице-министр.

Что изменится, когда все госуслуги в Казахстане переведут в онлайн, зачем нам суперкомпьютер и как помогает ИИ казахстанцам — в интервью с вице-министром Ростиславом Коняшкиным.