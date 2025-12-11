Древнюю рукопись Яссауи нашли в Туркестанской области
В Сауранском районе обнаружен сборник хикметов Яссауи, написанный два века назад. По словам ученых, рукопись датируется 1834 годом, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Туркестанской области.
На данный момент этот сборник хикметов является самой старой рукописью в стране.
Ценный артефакт передан в Национальный историко-культурный музей «Азрет Султан». Об этом сообщил руководитель научного центра «Ясауитану» Сайпулла Моллаканагатулы на брифинге.
— Рукопись была передана по инициативе жителя Саурана аксакала Еркина Сапарова. Несколько старинных книг хранились как наследие предков в доме его родственника — Алимжана Рамазанулы. В общей сложности было получено 17 рукописей и редких книг. Одна из рукописей была идентифицирована как сборник хикметов Ходжи Ахмета Яссауи. Книга имеет плотную бумагу и печать на обложке. Рукопись написана на арабо-персидских языках в чагатайской традиции. Рукопись состоит из 120 хикметов, 39 из которых ранее не встречались, — отметил спикер.
Научный центр «Ясауитану» был создан в 2025 году на базе Национального историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан» по прямому поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева.
По словам ответственного секретаря центра Гаухар Примкуловой, в настоящее время в центре хранятся 25 книг, 30 экземпляров «Дивани Хикмет» и другие научные материалы, связанные с исследованиями жизни и наследия Ходжи Ахмета Яссауи.
