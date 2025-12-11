РУ
    00:24, 11 Декабрь 2025

    Древнюю рукопись Яссауи нашли в Туркестанской области

    В Сауранском районе обнаружен сборник хикметов Яссауи, написанный два века назад. По словам ученых, рукопись датируется 1834 годом, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Туркестанской области.

    Древнюю рукопись Ясауи нашли в Туркестанской области
    Фото: акимат Туркестанской области

    На данный момент этот сборник хикметов является самой старой рукописью в стране.

    Ценный артефакт передан в Национальный историко-культурный музей «Азрет Султан». Об этом сообщил руководитель научного центра «Ясауитану» Сайпулла Моллаканагатулы на брифинге.

    — Рукопись была передана по инициативе жителя Саурана аксакала Еркина Сапарова. Несколько старинных книг хранились как наследие предков в доме его родственника — Алимжана Рамазанулы. В общей сложности было получено 17 рукописей и редких книг. Одна из рукописей была идентифицирована как сборник хикметов Ходжи Ахмета Яссауи. Книга имеет плотную бумагу и печать на обложке. Рукопись написана на арабо-персидских языках в чагатайской традиции. Рукопись состоит из 120 хикметов, 39 из которых ранее не встречались, — отметил спикер.

    Научный центр «Ясауитану» был создан в 2025 году на базе Национального историко-культурного музея-заповедника «Азрет Султан» по прямому поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева.

    По словам ответственного секретаря центра Гаухар Примкуловой, в настоящее время в центре хранятся 25 книг, 30 экземпляров «Дивани Хикмет» и другие научные материалы, связанные с исследованиями жизни и наследия Ходжи Ахмета Яссауи.

    Ранее мы писали, что десятки новых археологических объектов обнаружены в Казахстане.

