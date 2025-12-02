Десятки новых археологических объектов обнаружены в Казахстане

Как сообщили представители фонда «Охотники за петроглифами» на брифинге в региональной службе коммуникаций Алматы, в ходе экспедиций этого сезона обнаружено 11 новых скоплений петроглифов в Алматинской, Жамбылской областях и области Жетысу.

Кроме того, специалисты зафиксировали около десятка новых групп петроглифов на уже известных археологических площадках. Всего выявлено порядка двадцати неучтенных могильников, а число курганов, по предварительным данным, превышает 300. Среди наиболее значимых находок — скопление Аманбоктер, новые изображения в районе Баянжурека, а также рисунки на плато близ села Кызылагаш и в ущелье Мукры у села Актекше в области Жетысу.

Исполнительный директор фонда Ольга Гумирова отметила, что важный вклад в исследования внесли жители отдаленных аулов. Благодаря их активным обращениям волонтерам удалось обнаружить ряд уникальных памятников.

— Волонтерами нашего фонда являются более 40 человек разных профессий, объединенных любовью к истории нашей Родины. Радует то, что с каждым годом в процесс поиска включается все больше жителей аулов и отдаленных сел. Люди хотят, чтобы история их родных мест была известна всему миру. И это пример настоящего патриотизма, — отметила она.

Фото: РСК Алматы

Один из основателей проекта «Казахстан — страна петроглифов» Юрий Дорохов подчеркнул значимость просветительской деятельности.

— Важным аспектом в сохранении историко-культурного наследия страны является его продвижение в массы. Я как профессиональный PR-специалист уверен: чем больше людей узнает о тех сокровищах, что хранит история Казахстана, тем больше появится среди них настоящих патриотов. Особенно это актуально для подрастающего поколения, — добавил спикер.

Фото: РСК Алматы

На брифинге также озвучены планы на 2026 год. В следующем сезоне команда продолжит изучение новых скоплений петроглифов, намерена создать виртуальный 3D-тур по комплексу Ешкиолмес и организовать новые разведывательные экспедиции.

Ранее сообщалось, что в области Жетысу археологи обнаружили уникальные золотые украшения, бронзовые и костяные изделия, а также керамику, датируемые IV–III веками до нашей эры.