Золотые украшения и древние артефакты найдены в Жетысу

По данным областного управления культуры, архивов и документации, полевые исследования велись в 2023–2024 годах под руководством доктора исторических наук Досбола Байгунакова.

Все найденные экспонаты переданы в фонды областного историко-краеведческого музея имени Мухамеджана Тынышпаева, где совсем недавно завершены реставрационные работы.

Уникальные находки и раскрытие новых страниц истории

На местах захоронений археологи обнаружили фрагменты золотых украшений, бусины, серьги, костяные пуговицы, бронзовые шпильки, пряжки, а также разнообразные керамические сосуды.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Особую ценность представляют золотые пластины и так называемая варворка — украшение, которое нанизывалось на нить и служило подвесным элементом в ритуальных и статусных костюмах.

Также у специалистов вызвал интерес уникальный экспонат — костяное изделие в форме «змея-дракона», использовавшееся в древних ритуальных обрядах.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

По словам хранителя фондов музея имени М. Тынышпаева Максата Олжибека, исследования на могильнике ведутся еще с 1960-х годов.

Однако последние экспедиции принесли особенно значимые результаты.

— В 2023 году археологические работы проводили специалисты Казахского национального университета имени аль-Фараби под руководством Досбола Байгунакова. В ходе исследований были раскопаны несколько курганов. Всего на могильнике Дауылбай насчитывается 23 кургана, из них 11 — элитарные, то есть относящиеся к знати и правящим родам, — отметил он.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

В одном из крупных курганов диаметром около 40 метров и высотой 3–4 метров археологи обнаружили останки мужчины.

Справа от скелета лежал железный меч — акинак, характерный для сакских воинов. Рядом находились золотые пластины и варворка.

Это указывает на высокое социальное положение погребенного.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Редкое парное захоронение

В 2024 году специалисты исследовали еще три кургана, два из которых также оказались элитарными. Одна из находок стала настоящей научной сенсацией — археологи обнаружили редкое парное захоронение.

— Такие погребения встречаются крайне редко. Можно сказать, что это первое именно парное захоронение, выявленное на данной территории. Здесь были захоронены женщина и ребенок. По костным останкам определен рост ребенка — около 95 сантиметров. У его черепа мы нашли золотые серьги, — рассказал Максат Олжибек.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Кроме того, при раскопках были обнаружены бронзовые пластины, выполненные в сакском зверином стиле — на них изображен олень, один из ключевых символов сакского искусства.

Все находки были переданы в музей в ноябре 2024 года.

Артефакты возвращены к жизни

Месяц назад, в 2025 году, специалисты ТОО «Научно-экспериментальная прикладная археология» завершили реставрацию экспонатов.

— Металлические изделия были очищены от коррозии и многолетних наслоений минерализации. Костяные и керамические предметы восстановлены. Можно сказать, что они возвращены в первозданный вид. Благодаря этому мы буквально на днях включили их во временную экспозицию нашего музея, — отметил хранитель фондов.

Дауылбайский хребет — один из самых малоизученных регионов.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

По данным археологов, территория площадью более 100 квадратных километров включает свыше 190 археологических объектов: около 150 погребальных комплексов, более 20 стоянок и поселений, а также 20 скоплений петроглифов, относящихся к разным эпохам — от бронзового века до современного времени.

Особое внимание ученых привлекают именно элитарные курганные могильники.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Ранее в Туркестанской области также были обнаружены уникальные артефакты бронзового века и эпохи Кангюй.