Уникальные артефакты бронзового века найдены в Туркестанской области

Среди артефактов — каменные орудия, датируемые 40–60 тысячами лет, украшения с золотой инкрустацией, бронзовые браслеты и предметы быта, вооружение воина, а также средневековые медные монеты.

Фото: акимат Туркестанской области

Научной экспедицией руководит известный археолог, профессор Южно-Казахстанского педагогического университета имени О. Жанибекова Александр Подушкин. По его словам, подобные по масштабу находки впервые обнаружены на территории Центральной Азии именно в Ордабасинском районе.

— Эти экспонаты свидетельствуют о том, что население в эпоху бронзы не только знало металлургию и литейное дело, но и владело основами ювелирного искусства. Все это говорит о высоком уровне развития наших предков и подтверждает, что Ордабасинский район был одним из крупных центров древней цивилизации и культуры, — отметил археолог.

Все найденные артефакты пройдут лабораторное исследование, после чего будут переданы в фонд Национального историко-культурного заповедника «Ордабасы».

Ранее в Туркестанской области, на территории древнего некрополя Толебайтобе-2, было обнаружено захоронение знатного кочевника-воина. Несмотря на то, что многие курганы были разграблены еще в древности, ученым удалось найти артефакты, имеющие большую историческую и научную ценность.