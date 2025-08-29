РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:31, 29 Август 2025 | GMT +5

    Уникальные артефакты бронзового века найдены в Туркестанской области

    Ученые обнаружили ценные находки эпохи бронзы во время археологических раскопок на территории Бугуньского водохранилища в Ордабасинском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Уникальные артефакты бронзового века найдены в Туркестанской области
    Фото: акимат Туркестанской области

    Среди артефактов — каменные орудия, датируемые 40–60 тысячами лет, украшения с золотой инкрустацией, бронзовые браслеты и предметы быта, вооружение воина, а также средневековые медные монеты.

    Уникальные артефакты бронзового века найдены в Туркестанской области
    Фото: акимат Туркестанской области

    Научной экспедицией руководит известный археолог, профессор Южно-Казахстанского педагогического университета имени О. Жанибекова Александр Подушкин. По его словам, подобные по масштабу находки впервые обнаружены на территории Центральной Азии именно в Ордабасинском районе.

    Уникальные артефакты бронзового века найдены в Туркестанской области
    Фото: акимат Туркестанской области

    — Эти экспонаты свидетельствуют о том, что население в эпоху бронзы не только знало металлургию и литейное дело, но и владело основами ювелирного искусства. Все это говорит о высоком уровне развития наших предков и подтверждает, что Ордабасинский район был одним из крупных центров древней цивилизации и культуры, — отметил археолог.

    Уникальные артефакты бронзового века найдены в Туркестанской области
    Фото: акимат Туркестанской области

    Все найденные артефакты пройдут лабораторное исследование, после чего будут переданы в фонд Национального историко-культурного заповедника «Ордабасы».

    Уникальные артефакты бронзового века найдены в Туркестанской области
    Фото: акимат Туркестанской области
    Уникальные артефакты бронзового века найдены в Туркестанской области
    Фото: акимат Туркестанской области

    Ранее в Туркестанской области, на территории древнего некрополя Толебайтобе-2, было обнаружено захоронение знатного кочевника-воина. Несмотря на то, что многие курганы были разграблены еще в древности, ученым удалось найти артефакты, имеющие большую историческую и научную ценность.

    Теги:
    Туркестанская область Регионы Археология История Казахстана
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
