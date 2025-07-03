Захоронение знатного кочевника-воина обнаружено в Туркестанской области
На территории древнего некрополя Толебайтобе-2, расположенного вблизи села Караспан Ордабасинского района Туркестанской области, археологи сделали сенсационные находки, передает корреспондент агентства Kazinform.
Совместная экспедиция Центра археологии Южно-Казахстанского государственного педагогического университета имени Жанибекова, Национального историко-культурного музея-заповедника «Ордабасы» и Лейденского университета (Нидерланды) выявила курганы, относящиеся к эпохе Кангюй (I век до н. э. — IV век н. э.).
— В одном из курганов ученые обнаружили захоронение знатного кочевника-воина. О его высоком статусе свидетельствуют редкие предметы: наконечники стрел с сохранившимися следами нитей, хозяйственный нож, детали конской упряжи, пряжки от пояса и декоративные украшения. Особое внимание привлек большой хум — сосуд, установленный под гробом, что указывает на сложный и продуманный погребальный обряд, — рассказывают археологи.
Кроме того, археологами найдены гипсовые амулеты, которые, по мнению специалистов, использовались для защиты от злых духов, а также зуб лошади — вероятно, символическое подношение. В другом кургане археологи извлекли редчайший керамический тигель, предназначенный для плавки драгоценных металлов. Это открытие проливает свет на развитие металлургии в регионе.
Несмотря на то что многие курганы были разграблены еще в древности, ученым удалось найти ценные артефакты, представляющие огромную научную и историческую ценность. В раскопках принимали участие также сотрудники Национального историко-культурного заповедника-музея «Ордабасы» в рамках заключенного меморандума о сотрудничестве.
— Эти исследования позволят глубже понять культуру и традиции древнего Казахстана, — отметила молодой антрополог Лейденского университета Полина Колмогорова. — Мы уверены, что результаты нашей работы станут важным вкладом в мировую науку.
Археологические исследования в Туркестанской области планируется продолжить. Ученые уверены, что регион еще хранит множество тайн, которые ждут своего открытия.
Ранее Альбина Ержанова, сотрудница Института археологии имени Маргулана, в интервью агентству Kazinform поделилась историями о своих экспедициях, уникальных открытиях и рассказала, почему современная археология сегодня привлекает все больше женщин.