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    18:20, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    В Туркестанской области нашли артефакты эпохи Кангюй

    археология, артефакты эпохи Кангюй
    Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

    Специалисты отдела археологии Центрального музея завершили полевые исследования археологического памятника, расположенного вблизи села Кызылколь в Сузакском районе Туркестанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

    археология, артефакты эпохи Кангюй
    Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

    Исследования включали раскопки храма и двух курганов, что позволило получить уникальные артефакты, относящиеся к Кангюйской культуре, датируемой II веком до нашей эры.

    В ходе раскопок обнаружены кости и рога крупного и мелкого рогатого скота, каменные орудия труда, ступки, терочники и жернова, а также фрагменты керамики, включая ручки сосудов и пуговицы для одежды.

    археология, артефакты эпохи Кангюй
    Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

    Особый интерес вызвала находка в западной части храма — керамическая ножка конусовидной формы, являвшаяся частью ритуального сосуда (курильницы), обнаруженная на глубине 60 см.

    археология, артефакты эпохи Кангюй
    Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

    Расположение памятника вблизи высоких гор и озер, специфика строения храма и виды найденных артефактов позволяют предположить, что сооружение использовалось в качестве ритуального храма, а каменные орудия труда свидетельствуют о развитии земледелия, в частности, обработки земли и сбора урожая.

    Археологи Центрального музея планируют продолжать систематические раскопки и исследования исторических объектов в различных регионах страны, открывая новые страницы древней истории Казахстана.

    археология, артефакты эпохи Кангюй
    Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

     

     

    Теги:
    Наука Правительство Туркестанская область Регионы Казахстана Минкультуры и информации Археология История Казахстана
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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