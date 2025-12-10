РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    22:18, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Сколько болельщиков пришло на игру «Кайрат» –«Олимпиакос»

    Стало известно количество болельщико, посетивших игру «Кайрат» – «Олимпиакос», которая в эти минуты проходит на «Астана-Арене», передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    По данным организаторов, встречу на стадионе посетили 19 тысяч болельщиков. Атмосфера на трибунах остается напряженной – команды ведут упорную борьбу.

    На 73-й минуте встречи португальский полузащитник Гелсон Мартинш вывел гостей вперед, забив гол, который стал логичным продолжением давления, которое «Олимпиакос» усиливал в середине второго тайма.

    п
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Игра продолжается.

    п
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Ранее главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался о задачах команды в общем этапе Лиги чемпионов.

    Ознакомиться со стартовыми составами команд можно здесь.

    Адиль Саптаев
    Автор
