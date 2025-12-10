22:18, 09 Декабрь 2025 | GMT +5
Сколько болельщиков пришло на игру «Кайрат» –«Олимпиакос»
Стало известно количество болельщико, посетивших игру «Кайрат» – «Олимпиакос», которая в эти минуты проходит на «Астана-Арене», передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным организаторов, встречу на стадионе посетили 19 тысяч болельщиков. Атмосфера на трибунах остается напряженной – команды ведут упорную борьбу.
На 73-й минуте встречи португальский полузащитник Гелсон Мартинш вывел гостей вперед, забив гол, который стал логичным продолжением давления, которое «Олимпиакос» усиливал в середине второго тайма.
Игра продолжается.
Ранее главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался о задачах команды в общем этапе Лиги чемпионов.
