    22:05, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Греческий «Олимпиакос» открыл счет в игре с «Кайратом»

    Греческий «Олимпиакос» открыл счет в матче против алматинского «Кайрата», передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    На 73-й минуте встречи португальский полузащитник Гелсон Мартинш вывел гостей вперед, замкнув атаку своей команды после стремительной комбинации. Гол стал логичным продолжением давления, которое «Олимпиакос» усиливал в середине второго тайма.

    До пропущенного мяча «Кайрат» действовал организованно в обороне и пытался отвечать быстрыми выпадами, однако в решающий момент защитники не сумели нейтрализовать передачу на Мартинша.

    После забитого гола матч проходит в высоком темпе. Алматинская команда усиливает прессинг и ищет возможности для ответного удара, тогда как гости стараются контролировать игру и удерживать преимущество.

