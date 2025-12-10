Греческий «Олимпиакос» открыл счет в игре с «Кайратом»

На 73-й минуте встречи португальский полузащитник Гелсон Мартинш вывел гостей вперед, замкнув атаку своей команды после стремительной комбинации. Гол стал логичным продолжением давления, которое «Олимпиакос» усиливал в середине второго тайма.

До пропущенного мяча «Кайрат» действовал организованно в обороне и пытался отвечать быстрыми выпадами, однако в решающий момент защитники не сумели нейтрализовать передачу на Мартинша.

После забитого гола матч проходит в высоком темпе. Алматинская команда усиливает прессинг и ищет возможности для ответного удара, тогда как гости стараются контролировать игру и удерживать преимущество.