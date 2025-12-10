Стали известны стартовые составы «Кайрата» и «Олимпиакоса» на игру Лиги чемпионов

Встречу пропустит полузащитник Дастан Сатпаев, отстраненный из-за перебора желтых карточек.

Тренерский штаб алматинцев утвердил стартовый состав на игру. С первых минут на поле выйдут Анарбеков, Тапалов, Широбоков, Сорокин, Мата, Глэйзер, Байбек, Мрынский, Рикардиньо, Зария и Эдмилсон.

Состав греческой команды также обнародован. «Олимпиакос» начнет матч в следующей расстановке: Дзолакис, Ортега, Пирола, Бьянкон, Родиней, Музакитис, Эссе, Желсон Мартинш, Шикиньо, Поденсе и Эль-Кааби.

Игра начнётся в 20:30 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

Ранее главный тренер алматинцев Рафаэль Уразбахтин назвал сильные стороны своего клуба перед игрой с греческой командой.