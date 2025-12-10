РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:33, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Стали известны стартовые составы «Кайрата» и «Олимпиакоса» на игру Лиги чемпионов

    Алматинский «Кайрат» 9 декабря проведет матч общего этапа Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса», передает корреспондент агентства Kazinform.

    мяч
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Встречу пропустит полузащитник Дастан Сатпаев, отстраненный из-за перебора желтых карточек.

    Тренерский штаб алматинцев утвердил стартовый состав на игру. С первых минут на поле выйдут Анарбеков, Тапалов, Широбоков, Сорокин, Мата, Глэйзер, Байбек, Мрынский, Рикардиньо, Зария и Эдмилсон.

    Состав греческой команды также обнародован. «Олимпиакос» начнет матч в следующей расстановке: Дзолакис, Ортега, Пирола, Бьянкон, Родиней, Музакитис, Эссе, Желсон Мартинш, Шикиньо, Поденсе и Эль-Кааби.

    Игра начнётся в 20:30 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

    Ранее главный тренер алматинцев Рафаэль Уразбахтин назвал сильные стороны своего клуба перед игрой с греческой командой.

    Спорт Футбол Астана ФК «Кайрат»
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
