    19:57, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Тренер «Кайрата» назвал матч с «Олимпиакосом» экзаменом для команды

    Главный тренер алматинского «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин на предматчевой пресс-конференции рассказал о подготовке команды к матчу общего этапа Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    По словам наставника, клуб внимательно изучил будущего соперника.

    — Мы хорошо понимаем силу команды, с которой предстоит играть. Изучили «Олимпиакос», посмотрели достаточное количество матчей. Результаты таких клубов говорят сами за себя — у них качественная молодежь, поставленная игра. Но мы горим желанием. Чем сильнее соперник, тем лучше для нас. Это экзамен, который мы готовы пройти. Постараемся показать хорошую игру и добиться результата. Надеемся на поддержку болельщиков и рады, что проводим матч в Казахстане, — подчеркнул Уразбахтин.

    В общем этапе Лиги чемпионов «Кайрат» провел пять матчей, завершив один из них вничью и потерпев четыре поражения. Аналогичная ситуация и у «Олимпиакоса»: два ничейных результата и три поражения.

    Ранее главный тренер греческой команды Хосе Луис Мендилибар отметил, что у штаба было ограниченное время на детальный анализ «Кайрата», однако он охарактеризовал алматинский клуб как сбалансированный и способный доставить трудности любому сопернику.

    Спорт Футбол ФК «Кайрат»
