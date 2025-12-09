Тренер «Кайрата» назвал матч с «Олимпиакосом» экзаменом для команды

По словам наставника, клуб внимательно изучил будущего соперника.

— Мы хорошо понимаем силу команды, с которой предстоит играть. Изучили «Олимпиакос», посмотрели достаточное количество матчей. Результаты таких клубов говорят сами за себя — у них качественная молодежь, поставленная игра. Но мы горим желанием. Чем сильнее соперник, тем лучше для нас. Это экзамен, который мы готовы пройти. Постараемся показать хорошую игру и добиться результата. Надеемся на поддержку болельщиков и рады, что проводим матч в Казахстане, — подчеркнул Уразбахтин.

В общем этапе Лиги чемпионов «Кайрат» провел пять матчей, завершив один из них вничью и потерпев четыре поражения. Аналогичная ситуация и у «Олимпиакоса»: два ничейных результата и три поражения.

Ранее главный тренер греческой команды Хосе Луис Мендилибар отметил, что у штаба было ограниченное время на детальный анализ «Кайрата», однако он охарактеризовал алматинский клуб как сбалансированный и способный доставить трудности любому сопернику.