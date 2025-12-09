Обладатель Лиги Европы оценил шансы «Кайрата» в ЛЧ
В преддверии выездного матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов главный тренер греческого «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар ответил на вопросы журналистов о подготовке команды к встрече с алматинским «Кайратом», передает корреспондент агентства Kazinform.
– В каком состоянии команда подходит к матчу?
– Мы рассчитываем, что завтра футболисты будут в хорошем физическом состоянии. Наша цель остаeтся неизменной – только победа. Это часть нашей ментальности. Для нас это очередная игра в плотном календаре.
– Удалось ли детально изучить «Кайрат»?
– Времени было немного. После предыдущего матча у нас был минимум, чтобы приехать сюда и подготовиться. Но могу сказать, что «Кайрат» – сбалансированная команда как в атаке, так и в обороне. Думаю, обеим сторонам будет непросто. Кроме того, соперник не играет на своeм родном стадионе, что также имеет значение.
– Ожидаете ли поддержку болельщиков в Астане?
– Добраться сюда сложно – далеко и холодно. Но те, кто приехал, заслуживают отдельной благодарности. Им непросто, и мы это ценим.
– Кого из игроков «Кайрата» могли бы выделить персонально?
– Учитывая ограниченное время на подготовку, сложно говорить об отдельных футболистах. В составе «Кайрата» есть сильные исполнители в каждой линии, но персонально никого выделять не стану.
Отметим, что 64-летний специалист ранее приводил «Севилью» к победе в Лиге Европы (2023 год), а «Олимпиакос» – к трофею Лиги конференций в 2024 году.
Ранее полузащитник «Олимпиакоса» Сантьяго Эссе поделился ожиданиями перед матчем.