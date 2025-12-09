Обладатель Лиги Европы оценил шансы «Кайрата» в ЛЧ

– В каком состоянии команда подходит к матчу?

– Мы рассчитываем, что завтра футболисты будут в хорошем физическом состоянии. Наша цель остаeтся неизменной – только победа. Это часть нашей ментальности. Для нас это очередная игра в плотном календаре.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

– Удалось ли детально изучить «Кайрат»?

– Времени было немного. После предыдущего матча у нас был минимум, чтобы приехать сюда и подготовиться. Но могу сказать, что «Кайрат» – сбалансированная команда как в атаке, так и в обороне. Думаю, обеим сторонам будет непросто. Кроме того, соперник не играет на своeм родном стадионе, что также имеет значение.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

– Ожидаете ли поддержку болельщиков в Астане?

– Добраться сюда сложно – далеко и холодно. Но те, кто приехал, заслуживают отдельной благодарности. Им непросто, и мы это ценим.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

– Кого из игроков «Кайрата» могли бы выделить персонально?

– Учитывая ограниченное время на подготовку, сложно говорить об отдельных футболистах. В составе «Кайрата» есть сильные исполнители в каждой линии, но персонально никого выделять не стану.

Отметим, что 64-летний специалист ранее приводил «Севилью» к победе в Лиге Европы (2023 год), а «Олимпиакос» – к трофею Лиги конференций в 2024 году.

