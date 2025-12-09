РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:30, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Обладатель Лиги Европы оценил шансы «Кайрата» в ЛЧ

    В преддверии выездного матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов главный тренер греческого «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар ответил на вопросы журналистов о подготовке команды к встрече с алматинским «Кайратом», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    – В каком состоянии команда подходит к матчу?

    – Мы рассчитываем, что завтра футболисты будут в хорошем физическом состоянии. Наша цель остаeтся неизменной – только победа. Это часть нашей ментальности. Для нас это очередная игра в плотном календаре.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    – Удалось ли детально изучить «Кайрат»?

    – Времени было немного. После предыдущего матча у нас был минимум, чтобы приехать сюда и подготовиться. Но могу сказать, что «Кайрат» – сбалансированная команда как в атаке, так и в обороне. Думаю, обеим сторонам будет непросто. Кроме того, соперник не играет на своeм родном стадионе, что также имеет значение.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    – Ожидаете ли поддержку болельщиков в Астане?

    – Добраться сюда сложно – далеко и холодно. Но те, кто приехал, заслуживают отдельной благодарности. Им непросто, и мы это ценим.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    – Кого из игроков «Кайрата» могли бы выделить персонально?

    – Учитывая ограниченное время на подготовку, сложно говорить об отдельных футболистах. В составе «Кайрата» есть сильные исполнители в каждой линии, но персонально никого выделять не стану.

    Отметим, что 64-летний специалист ранее приводил «Севилью» к победе в Лиге Европы (2023 год), а «Олимпиакос» – к трофею Лиги конференций в 2024 году.

    Ранее полузащитник «Олимпиакоса» Сантьяго Эссе поделился ожиданиями перед матчем.

    Теги:
    Спорт Футбол ФК «Кайрат»
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
