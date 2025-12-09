Мы можем добиться победы и заслуживаем ее — полузащитник «Олимпиакоса» об игре с «Кайратом»

По словам игрока, погодные условия не должны повлиять на встречу: обе команды находятся в равных условиях.

— Мы постараемся показать качественную командную игру и выполнить установки тренерского штаба, чтобы добиться победы, — отметил он.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Отвечая на вопрос о том, что следует улучшить, чтобы обыграть «Кайрат», Эссе подчеркнул, что команда рассматривает предстоящий матч как отдельный эпизод турнира.

— Мы можем добиться победы и заслуживаем ее. Нужно просто выполнять свою работу, — сказал полузащитник.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Говоря о настрое перед игрой, футболист отметил, что каждый матч имеет для них одинаковую важность.

— Мы выкладываемся на сто процентов в каждой игре и стремимся набрать как можно больше очков, — добавил он.

Матч «Кайрат» — «Олимпиакос» состоится 9 декабря в Астане и начнется в 20:30 по времени Казахстана. Встречу перенесли в столицу заранее, чтобы обеспечить комфортные условия игры в зимний период.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

