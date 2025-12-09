РУ
    19:05, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Мы можем добиться победы и заслуживаем ее — полузащитник «Олимпиакоса» об игре с «Кайратом»

    Аргентинский полузащитник «Олимпиакоса» Сантьяго Эссе поделился ожиданиями перед матчем шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против алматинского «Кайрата», передает корреспондент агентства Kazinform.

    д
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    По словам игрока, погодные условия не должны повлиять на встречу: обе команды находятся в равных условиях.

    — Мы постараемся показать качественную командную игру и выполнить установки тренерского штаба, чтобы добиться победы, — отметил он.

    д
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Отвечая на вопрос о том, что следует улучшить, чтобы обыграть «Кайрат», Эссе подчеркнул, что команда рассматривает предстоящий матч как отдельный эпизод турнира.

    — Мы можем добиться победы и заслуживаем ее. Нужно просто выполнять свою работу, — сказал полузащитник.

    д
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Говоря о настрое перед игрой, футболист отметил, что каждый матч имеет для них одинаковую важность.

    — Мы выкладываемся на сто процентов в каждой игре и стремимся набрать как можно больше очков, — добавил он.

    Матч «Кайрат» — «Олимпиакос» состоится 9 декабря в Астане и начнется в 20:30 по времени Казахстана. Встречу перенесли в столицу заранее, чтобы обеспечить комфортные условия игры в зимний период.

    д
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Ранее стало известно, что на голкипера «Кайрата» Темирлана Анарбекова обратил внимание миланский «Интер».

    Кроме того, узнать какая бригада судей будет обслуживать игру «Кайрат» — «Олимпиакос» можно здесь.

    Адиль Саптаев
