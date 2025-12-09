Мы можем добиться победы и заслуживаем ее — полузащитник «Олимпиакоса» об игре с «Кайратом»
Аргентинский полузащитник «Олимпиакоса» Сантьяго Эссе поделился ожиданиями перед матчем шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против алматинского «Кайрата», передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам игрока, погодные условия не должны повлиять на встречу: обе команды находятся в равных условиях.
— Мы постараемся показать качественную командную игру и выполнить установки тренерского штаба, чтобы добиться победы, — отметил он.
Отвечая на вопрос о том, что следует улучшить, чтобы обыграть «Кайрат», Эссе подчеркнул, что команда рассматривает предстоящий матч как отдельный эпизод турнира.
— Мы можем добиться победы и заслуживаем ее. Нужно просто выполнять свою работу, — сказал полузащитник.
Говоря о настрое перед игрой, футболист отметил, что каждый матч имеет для них одинаковую важность.
— Мы выкладываемся на сто процентов в каждой игре и стремимся набрать как можно больше очков, — добавил он.
Матч «Кайрат» — «Олимпиакос» состоится 9 декабря в Астане и начнется в 20:30 по времени Казахстана. Встречу перенесли в столицу заранее, чтобы обеспечить комфортные условия игры в зимний период.
