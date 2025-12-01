РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:07, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Миланский «Интер» обратил внимание на вратаря «Кайрата»

    Официальный аккаунт итальянского футбольного клуба «Интер» в Instagram продолжает посвящать посты матчу Лиги чемпионов с алматинским «Кайратом» даже после игры, передает Kazinform.

    Фото: anarbekov_temirlan77 / instagram

    Спустя 23 дня после матча с «Кайратом» в аккаунте «Интера» появилось новая публикация об игре с подписью на казахском языке. На этот раз пост был посвящен некоторым ярким сейвам вратаря «Кайрата» Темирлана Анарбекова.

    Казахстанцы не остались в долгу и также на казахском языке активно прокомментировали публикацию.

    Некоторые болельщики, комментируя продолжающийся интерес «Интера» к матчу с «Кайратом», в котором итальянская команда победила с минимальным счетом 2:1, предполагают, что посты эти появляются не просто так и возможно в итальянском клубе взяли на карандаш некоторых игроков «Кайрата» для возможного предложения им контракта в будущем.

    Впрочем, пока об официальных предложениях игрогам «Кайрата» со стороны зарубежных клубов ничего не известно.

    Отметим, что в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 после 5 туров «Кайрат» идет на предпоследнем 35 месте с 1 баллом, а «Интер» — на 4 месте с 12 очками.

    Ранее стало известно, что «Кайрат» могут лишить новых матчей с «Реалом», «Интером» и «Арсеналом» в Лиге чемпионов.

