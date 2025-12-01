Миланский «Интер» обратил внимание на вратаря «Кайрата»

Спустя 23 дня после матча с «Кайратом» в аккаунте «Интера» появилось новая публикация об игре с подписью на казахском языке. На этот раз пост был посвящен некоторым ярким сейвам вратаря «Кайрата» Темирлана Анарбекова.

Казахстанцы не остались в долгу и также на казахском языке активно прокомментировали публикацию.

Некоторые болельщики, комментируя продолжающийся интерес «Интера» к матчу с «Кайратом», в котором итальянская команда победила с минимальным счетом 2:1, предполагают, что посты эти появляются не просто так и возможно в итальянском клубе взяли на карандаш некоторых игроков «Кайрата» для возможного предложения им контракта в будущем.

Впрочем, пока об официальных предложениях игрогам «Кайрата» со стороны зарубежных клубов ничего не известно.

Отметим, что в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов-2025/26 после 5 туров «Кайрат» идет на предпоследнем 35 месте с 1 баллом, а «Интер» — на 4 месте с 12 очками.

Ранее стало известно, что «Кайрат» могут лишить новых матчей с «Реалом», «Интером» и «Арсеналом» в Лиге чемпионов.