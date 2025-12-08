РУ
    16:33, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Известны судьи матча Лиги чемпионов в Астане между «Кайратом» и «Олимпиакосом»

    УЕФА огласил полный список участников матча общего этапа (League stage) Лиги чемпионов между алматинским «Кайратом» и греческим «Олимпиакосом», который пройдет 9 декабря в Астане, передает Kazinform.

    Коллаж: Kazinform / Football-fun-live.com

    Игру между чемпионами Казахстана и Греции обслужит бригада арбитров из Испании. Главным судьей матча «Кайрат»-«Олимпиакос» Хуан Мартинес, ассистентами стали Рауль Кабаньеро и Иньиго Прието, судья за полем Хавьер Альберола, рефери VAR — Карлос дель Серро, его ассистент Хавьер Иглесиас Вильянуэва.

    Добавим, что «Олимпиакос» также прибыл в Астану для участия в матче. В составе команды — все игроки основного состава, кроме капитана команды Панайотиса Рецоса.

    В таблице общего этапа турнира «Кайрат» занимает 35-е место, а греческая команда на 33-й позиции. Оба клуба пока не попадают в следующую стадию соревнований.

    Отметим, что матч между «Кайратом» и «Олимпиакосом» был перенесен в Астану из-за того, что Центральный стадион Алматы, несмотря на наличие 4-й категории УЕФА, открытый и в холодную зимнюю погоду находиться на нем некомфортно. 

    Также «Кайрат» снизил цену на билеты после переноса игр Лиги чемпионов в Астану. 

    Спорт Футбол ФК «Кайрат»
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
