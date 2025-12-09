Резкое понижение температуры до минус 30 градусов ожидается в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, в ближайшие три дня в регионе ожидается резкое понижение температуры, в связи с чем возникает угроза возникновения пожара в частном секторе.

— ДЧС Акмолинской области призывает жителей соблюдать меры пожарной безопасности в быту. Не закрывайте заслонку дымохода, пока печь полностью не прогорела. Не топите печь горючими материалами — это может привести к пожару. Не оставляйте обогреватели включёнными на ночь и без присмотра. Не перегружайте электросети — используйте одну розетку для одного мощного прибора, — обратился к акмолинцам официальный представитель ДЧС региона Ерсаин Койшибаев.

Между тем, согласно штормовому предупреждению, разосланному спасателями со ссылкой на «Казгидромет», 9 декабря в Акмолинской области ночью ожидаются снег, метель, на севере, востоке области сильный снег, на юге, востоке области гололед, днем на севере, юге, востоке области снег, метель. На западе, севере, востоке области туман, ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 20-25, на севере области — 28 мороза. Ветер северо-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Согласно прогнозу погоды от филиала РГП «Казгидромет» по Акмолинской области на 10 декабря 2025 г., ночью на востоке области ожидаются снег и низовая метель. На западе, севере, востоке области — туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 9-14 м/с, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью — 22-27, на севере области — 30, днем — 18-23, на севере области — 26 мороза.

11 декабря осадков не ожидается. На западе, севере, востоке области — туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 9-14 м/с, на севере, востоке области порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью — 20-25, на западе, севере области — 15, днем 10-15 мороза.

