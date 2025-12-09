РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:30, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Снег, гололед и туман ожидаются в Алматы

    Коммунальные службы Алматы переведены на усиленный режим из-за ухудшения погоды, передает агентство Kazinform.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По прогнозу РГП «Казгидромет», в мегаполисе 8–10 декабря ожидаются осадки в виде дождя и снега, туман, усиление ветра и резкое понижение температуры воздуха. В ночь на 10 декабря местами возможен снег — в городе его высота может составить 6–9 см, в горной местности — 15–20 см. После прохождения циклона с 11 декабря осадки прекратятся, температура ночью опустится до –13…–15 °С.

    В управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции сообщили, что в связи с ухудшением погодных условий коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы. На производственных базах организовано круглосуточное дежурство водителей, механизаторов и дорожных рабочих.

    В круглосуточном режиме планируется задействовать более 1000 единиц спецтехники и 2,7 тысячи дорожных рабочих. Для оперативного выявления и устранения обледенения на спусках, подъемах и других опасных участках усилено патрулирование — дежурят 75 оперативных бригад.

    Также в акимате города, районных акиматах, управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции, ГКП «Алматы Тазалык» и подрядных организациях установлено круглосуточное дежурство по контролю за выполнением работ. До начала снегопада запланирована превентивная обработка основных магистралей противогололедными материалами.

    В условиях ожидаемой гололедицы водителям рекомендуется заменить летние шины на зимние, снижать скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров. Водителям с небольшим стажем при возможности лучше воспользоваться общественным транспортом. Пешеходам следует проявлять осторожность на обледенелых тротуарах и не приближаться к многоэтажным зданиям из-за возможного схода снежных масс с крыш.

    Ранее казахстанцев предупредили о предстоящем резком похолодании. 

    Напомним, 9 декабря в Астане и 16 регионах ожидается штормовая погода.

