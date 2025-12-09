Штормовая погода ожидается в Астане и 16 регионах

В Астане ожидаются снег, метель, ночью — гололед. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге, днем на севере, востоке области Улытау ожидаются снег, гололед. На севере, востоке области — туман. В Жезказгане — временами туман, гололед.

В Карагандинской области ожидаются снег, метель, гололед. На севере, востоке, юге области — туман. Ветер северо-западный, утром и днем на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидаются снег, гололед, днем — низовая метель. Временами туман.

Ночью в горных районах Алматинской области ожидается сильный снег. На севере, юге, в горных районах области — туман, гололед. Ветер северо-западный, днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Алматы и Конаеве временами ожидается туман. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Атырауской области ожидается туман.

Ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидается гололед, ночью и утром на западе, юге области — туман. Ветер северо-восточный, восточный, на севере, востоке области порывы 15-18 м/с.

Ночью в горных районах, днем на севере Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель. Днем временами — гололед, туман. Ветер северо-западный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман, днем — гололед.

На севере, востоке, в центре, горных районах области Жетысу ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается гололед. Ветер восточный, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается гололед.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.

Ночью на севере, востоке, юге области Абай ожидаются снег, метель, гололед, днем — снег, метель, гололед, на севере, юге области — сильный снег. Ночью и утром на севере, юге, в центре области ожидается туман. Ветер южный с переходом на северо-западный, на севере, в центре области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед, днем на севере области — сильный снег. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области — туман. Ветер юго-восточный, южный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), на севере, в горных районах области — гололед. На западе, юге, в центре и горных районах области — туман. В Шымкенте и Туркестане временами ожидается туман.

Ночью на западе, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель, на западе области — туман. Ветер северо-восточный, северный ночью 15-20 м/с, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью ожидаются снег, метель, на севере, востоке области — сильный снег, на юге, востоке области — гололед, днем на севере, юге, востоке области — снег, метель. На западе, севере, востоке области — туман. Ветер северо-восточный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидаются ночью снег, низовая метель. Ветер северо-восточный, ночью порывы 15-18 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, на юге области — гололед. На севере, востоке области — туман. Ветер северо-восточный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью ожидаются снег, низовая метель.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.