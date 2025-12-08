РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:47, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстанцев предупредили о предстоящем резком похолодании

    РГП «Казгидромет» предупреждает о резком ухудшении погодных условий на этой неделе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Астана зима мороз снег қыс аяз
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    По данным синоптиков, с прохождением северо-западного циклона по республике ожидаются снег, метель, гололед и туман.

    Однако с 9 декабря, с выходом антициклона, осадки прекратятся и начнется понижение температуры воздуха.

    Похолодание охватит ряд областей:

    • С 9 декабря в Актюбинской области температура снизится от –13…–18° до –20…–25° мороза;
    • В Костанайской и Акмолинской областях 9–10 декабря ожидается понижение температуры от –22…–27°, местами до –30°;
    • В Северо-Казахстанской области в эти дни прогнозируются морозы до –25…–30°;
    • В Павлодарской области 9–11 декабря температура понизится от –20…–25° до –25…–30° мороза;
    • В Карагандинской области 9–10 декабря возможное усиление морозов от –15…–20° до –22…–32°;
    • На востоке страны 10–11 декабря ожидаются морозы в пределах –25…–30°.

    Ранее «Казгидромет» сообщал, что в городах Уральск, Актобе, Алматы, Атырау, Жезказган, Балхаш, ночью в городе Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

    Теги:
    Погода Регионы Казгидромет
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают