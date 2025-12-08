Казахстанцев предупредили о предстоящем резком похолодании

По данным синоптиков, с прохождением северо-западного циклона по республике ожидаются снег, метель, гололед и туман.

Однако с 9 декабря, с выходом антициклона, осадки прекратятся и начнется понижение температуры воздуха.

Похолодание охватит ряд областей:

С 9 декабря в Актюбинской области температура снизится от –13…–18° до –20…–25° мороза;

области температура снизится от –13…–18° до –20…–25° мороза; В Костанайской и Акмолинской областях 9–10 декабря ожидается понижение температуры от –22…–27°, местами до –30°;

и областях 9–10 декабря ожидается понижение температуры от –22…–27°, местами до –30°; В Северо-Казахстанской области в эти дни прогнозируются морозы до –25…–30°;

области в эти дни прогнозируются морозы до –25…–30°; В Павлодарской области 9–11 декабря температура понизится от –20…–25° до –25…–30° мороза;

области 9–11 декабря температура понизится от –20…–25° до –25…–30° мороза; В Карагандинской области 9–10 декабря возможное усиление морозов от –15…–20° до –22…–32°;

области 9–10 декабря возможное усиление морозов от –15…–20° до –22…–32°; На востоке страны 10–11 декабря ожидаются морозы в пределах –25…–30°.

Ранее «Казгидромет» сообщал, что в городах Уральск, Актобе, Алматы, Атырау, Жезказган, Балхаш, ночью в городе Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.