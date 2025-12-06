РУ
телерадиокомплекс президента РК
    05:16, 06 Декабрь 2025 | GMT +5

    Повышенное загрязнение воздуха ожидается в семи городах Казахстана

    6 декабря в городах Уральск, Актобе, Алматы, Атырау, Жезказган, Балхаш, ночью в городе Астане ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет». 

    Туман, смог в Астане
    Кадр из видео

    Метеорологические условия в этих семи городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха), согласно которому в субботу на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки в виде дождя и снега, с низовой метелью, гололедом и усилением ветра. По республике прогнозируются туманы.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
    • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
    • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Напомним, во субботу в 12 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

    Теги:
    Погода Загрязнение воздуха Метеоусловия Регионы Казахстана Казгидромет Экология Грязный воздух
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
