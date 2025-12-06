Снег, дождь, гололед: штормовая погода ожидается 12 областях Казахстана

6 декабря ночью и утром на севере, западе Атырауской области ожидается туман.

Ночью на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются небольшой снег, гололед, низовая метель, днем на западе, севере, востоке — небольшие осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На западе, севере, востоке области — туман. В Кокшетау ожидается гололед.

На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. В Кызылорде временами ожидается туман.

На севере, востоке Костанайской области ожидается гололед, на западе, юге, востоке области — туман.

6 декабря ночью на севере, востоке, в центре области Абай ожидаются снег, низовая метель, гололед. Днем на востоке, в центре области ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед. На севере, юге, в центре области — туман. Ветер западный с переходом на юго-восточный, ночью в центре области 15-20 м/с. В Семее ночью ожидается гололед.

Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. Днем на севере, востоке, юге области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На севере, востоке, юге области — туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, ночью на севере области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается гололед.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед. На севере, востоке, в центре области ожидается туман. В Уральске ожидается туман.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гололед, на севере, востоке, юге области — туман. В Караганде ночью и утром ожидается гололед, временами туман.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ночью ожидается небольшой снег, днем — небольшие осадки (дождь, снег). На западе, севере, юге области ожидаются низовая метель, днем — гололед. На западе, юге области ожидается туман. В Петропавловске днем ожидается гололед.

На севере, востоке, юге Павлодарской области ожидается туман, днем — гололед.

На западе, юге, в центре и горных районах Туркестанской области ожидается туман.

