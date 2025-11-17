Казгидромет предупредил о «температурных качелях» и волнах холода предстоящей зимой

По консультативному прогнозу, зима будет умеренно теплой, а количество осадков — в пределах климатической нормы.

— Но при этом не исключено выпадение обильных осадков с метелями, порывистым ветром, гололедными явлениями и туманами, — отметила она.

Казахстанцам стоит готовиться к резким перепадам температур. В течение зимнего периода предполагаются так называемые «температурные качели», то есть частые оттепели будут сменяться волнами холода.

Декабрь прогнозируется теплым, с умеренным количеством осадков.

Температура воздуха:

выше нормы на 1–2°С — на большей части республики;

около нормы — в юго-восточной половине (Туркестанская, Жамбылская, Алматинская области, область Жетысу, юг Карагандинской области и области Абай, юго-восток Кызылординской области и область Улытау).

Количество осадков будет около нормы — на большей части страны; меньше нормы — в Кызылординской области, на юго-востоке Актюбинской, юго-западе Костанайской и западе Улытау.

Осадки в декабре будут преимущественно в виде снега с метелями, штормовым ветром, гололедом и туманами. При выходе южных циклонов возможны дождь и мокрый снег.

В периоды антициклона ожидаются ясные морозные дни.

Самая интенсивная волна холода, по данным Казгидромета, прогнозируется в конце первой декады декабря:

на севере, востоке и в центре — ночью до –23…–28°, днем до –13…–18°.

Во второй и третьей декадах температура будет колебаться:

ночью — от –15…–20° до –5…–10°;

днем — от небольших плюсов или –3°…+2° до –5…–10°.

На востоке в отдельные дни ожидается похолодание до –25…–35° ночью и –15…–20° днем.

На западе и юге в начале декабря будет теплее: днем +5…+10°, к концу первой декады — постепенное похолодание до –12…–17° ночью и –3…–8° днем. Затем температура станет колебаться: ночью от 0…–5° до –7…–12°, днем — в пределах 0…+8°.

Температура воздуха в январе будет около нормы — на большей части республики; ниже нормы на 1°С — на востоке (области Абай, Жетысу, Восточно-Казахстанская, большая часть Алматинской, восток Карагандинской и Павлодарской областей).

Осадки также ожидаются около нормы — на большей части территории. Больше нормы — в горных и предгорных районах юга и юго-востока (Туркестанская, Жамбылская, Алматинская области, Жетысу, ВКО).

Февраль и март 2026 года в стране также ожидаются теплыми, с умеренным количеством осадков.

В марте их количество может превысить норму в горных и предгорных районах юга и юго-востока (ВКО, Туркестанская, Жамбылская, Алматинская области и Жетысу).

