Штормовая погода ожидается в Казахстане 17 ноября

В области Абай ожидается юго-восточный ветер, на западе, юге и в центре порывы 15–20 м/с.

В Акмолинской области ночью и утром на севере и востоке ожидается гололед. На западе, севере и востоке туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью и утром на севере и востоке порывы 15–20 м/с.

В Актюбинской области ночью и утром на севере, западе и в центре ожидается туман. В Актобе ночью и утром туман.

В Атырауской области ночью и утром на западе, севере, юге и востоке ожидается туман. В Атырау ночью и утром также туман.

В Восточно-Казахстанской области области ночью и утром на юге ожидается туман. Ветер юго-восточный, на востоке, юге и в центре порывы 15–20 м/с.

В Жетысу восточный ветер в районе Алакольских озер 15–20 м/с, порывы 23–28 м/с.

В Западно-Казахстанской области на севере, юге и востоке ожидается туман. В Уральске ночью и утром туман.

В Костанайской области ночью на севере и востоке ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель и гололед. Ночью и утром на западе, севере и востоке — туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на севере и востоке порывы 15–20 м/с. В Костанае ночью ожидается гололед, ночью и утром туман.

В Кызылординской области в центре региона ожидается туман.

В Мангистауской области на севере, юге и в центре ожидается туман.

В Павлодарской области утром и днем на севере ожидается гололед.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе и севере ожидается гололед. Ночью и утром на западе и севере туман. В Петропавловске ночью ожидается гололед.

В Туркестанской области на севере и в горных районах ожидается туман.

В области Улытау ночью и утром на севере ожидается туман.