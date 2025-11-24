Синоптики рассказали, чем удивит декабрь 2025 года жителей разных регионов Казахстана
РГП «Казгидромет» озвучил консультативный прогноз погоды по областям Казахстана на декабрь 2025 года, передает корреспондент агентства Kazinform.
Астана
Средняя за месяц температура воздуха в столице в декабре ожидается -10,4°С, что выше нормы на 1,6°. В первой декаде будет повышение температуры воздуха ночью от -13/-18°С до -8/-13°С, днем от -3/-8°С до -3/+2°С. Затем — понижение температуры воздуха ночью до -23/-28°С, днем до -13/-18°С. В начале второй декады прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до -5/-10°С, днем до -2/+3°С. Затем — колебание температуры воздуха ночью от -5/-10°С до -15/-20°С, днем от -2/+3°С до -5/-10°С. В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха ночью от -13/-18°С до -5/-10°С, днем от -3/-8°С до -2/+3°С.
Количество осадков за месяц, по данным синоптиков, ожидается около нормы (25 мм). Снег часто будет идти в течение месяца. Метель вероятна в середине первой, середине и конце второй, начале и конце третьей декад. Ветер 15-20 м/с ожидается в середине и конце первой, второй, начале и в конце третьей декад. Туман вероятен в начале и конце первой, середине второй, начале и конце третьей декад. Гололед предполагается в начале и конце первой, конце третьей декад.
Алматы
Средняя за месяц температура воздуха здесь ожидается -2,9°С, что около нормы. В первой декаде ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью от 0/-5°С до -13/-18°С, днем от +5/+10°С до -3/-8°С. В первой половине второй декады прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -13/-18°С до -5/-10°С, днем от -3/-8°С до +2/+7°С. Во второй половине декады предполагается повышение температуры воздуха ночью до -2/-7°С, днем до +5/+10°С. В начале третьей декады будет понижение температуры воздуха ночью до -13/-18°С, днем до -3/-8°С. Затем — постепенное повышение температуры воздуха ночью до -5/-10°С, днем до +2/+7°С.
— Количество осадков за месяц ожидается около нормы (44 мм). Осадки предполагаются в начале первой декады. Снег будет идти в конце первой, часто во второй, начале и конце третьей декад. Ветер — 3-8, порывы до 15 м/с ожидается часто в течение месяца. Туман вероятен в начале и конце первой, середине второй, начале и середине третьей декад. Гололед прогнозируется в начале первой декады месяца, — сообщили синоптики.
Западно-Казахстанская область
Средняя за месяц температура воздуха в декабре здесь ожидается -2,7/-6,4°С, что выше нормы на 2°. В первой декаде месяца ожидается понижение температуры воздуха ночью от -3/-8°С до -12/-17°С, днем от 0/+5°С до 0/-5°С. Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3/-8°С до -12/-17°С, днем от 0/+5°С до 0/-5°С. В третьей декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3/-8°С до -7/-12°С, днем от 0/+5°С до -1/-6°С.
Количество осадков за месяц ожидается около нормы (15-29 мм). Снег ожидается в начале и середине второй, в середине третьей декад. Осадки (дождь и мокрый снег) предполагаются в начале и в конце второй, в конце третьей декадах.
Метель прогнозируется в начале и в середине второй декады месяца. Периодически будет туман и гололед.
Атырауская область
Средняя за месяц температура воздуха в декабре ожидается -0,8/-4,5°С, что также выше нормы на 2°. В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха ночью от -3/-8°С до -10/-15°С, днем от 0/+5°С до -2/-7°С. В конце декады будет повышение температуры воздуха. Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0/-5°С до -8/-13°С, днем от +3/+8°С до -3/+2°С. В конце декады также ожидается понижение температуры. В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха ночью от -8/-13°С до -3/-8°С, днем от -3/+2°С до +2/+7°С.
Количество осадков за месяц ожидается около нормы (9-18 мм).
— Снег ожидается в начале и в середине второй декады. Осадки (дождь, мокрый снег) предполагаются в начале и в конце второй, в конце третьей декад. Метель прогнозируется в середине месяца. Туман часто будет в течение месяца, гололед — в середине первой, начале второй и конце третьей декад. Ветер 15-20 м/с ожидается в конце второй, в начале третьей декад, — отметили в Казгидромет.
Мангистауская область
Средняя за месяц температура воздуха ожидается -4,1/+2,4°С, что выше нормы на 1°. В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха ночью от -2/-7°С до -8/-13°С, днем от +3/+8°С до -3/+2°С. Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -3/+2°С до -5/-10°С, днем от +5/+10°С до 0/+5°С. В третьей декаде предполагается понижение температуры воздуха ночью до -5/-10°С, днем до 0/+5°С. В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до 0/-5°С, днем до +5/+10°С.
Количество осадков за месяц ожидается около нормы (10-21 мм). Осадки (дождь, мокрый снег) прогнозируются в начале первой, начале и конце второй, середине третьей декад. Снег, метель ожидаются в середине месяца. Туман вероятен в середине первой, в начале второй, начале и середине третьей декад. Ветер 15-20 м/с ожидается в конце первой, в первой половине второй, в середине третьей декад.
Актюбинская область
Средняя за месяц температура воздуха ожидается -6/-9,9°С, что выше нормы на 1-2°. В первой декаде прогнозируется понижение температуры воздуха ночью от -3/-8°С до -15/-20°С, днем от -4/+1° до -7/-12°С. В конце декады — повышение температуры воздуха. Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3/-8°С до -13/-18°С, днем от -4/+1° до -5/-10°С. В третьей декаде прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -13/-18°С до -5/-10°С, днем от -5/-10° до -4/+1°С.
Количество осадков за месяц ожидается около нормы (12-35 мм) на большей части, меньше нормы — на юго-востоке области. Снег будет во второй, конце третьей декад. Метель прогнозируется в начале и конце второй декады. Туман вероятен в начале первой, начале и конце второй, часто в третьей декадах. Гололед возможен в середине первой, середине второй, начале и конце третьей декад. Ветер 15-20 м/с ожидается в середине и конце второй, в начале и конце третьей декад.
Костанайская область
Средняя за месяц температура воздуха ожидается -9,7/-11,6°С, что выше нормы на 1-2°. В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха ночью от -12/-17°С до -7/-12°С, днем от 0/-5°С до 0/+5°С. Затем — понижение температуры воздуха ночью до -19/-24°С, днем до -11/-16°С. В конце декады предполагается повышение температуры воздуха. Во второй и третьей декадах ожидается колебание температуры воздуха ночью от -7/-12°С до -16/-21°С, днем от -1/-6°С до -6/-11°С.
Количество осадков за месяц ожидается около нормы на большей части области (12-24 мм), меньше нормы — на юго-западе области.
Снег ожидается в начале и середине первой, часто во второй, начале третьей декад. Метель прогнозируется в середине первой, начале и середине второй, в начале третьей декад. Туман вероятен в начале и в середине первой, в середине третьей декад. Гололед возможен в конце первой и середине третьей декад.
Северо-Казахстанская область
Средняя за месяц температура воздуха здесь также ожидается выше нормы на 1-2° и составит -10,4/-12,3°С. В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха ночью от -13/-18°С до -8/-13°С, днем от -3/-8°С до -3/+2°С. Затем — понижение температуры воздуха ночью до -23/-28°С, днем до -13/-18°С. Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до -8/-13°С, днем до -3/+2°С. Затем — колебание температуры воздуха ночью от -8/-13°С до -15/-20°С, днем от -3/+2°С до -5/-10°С. В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха ночью от -13/-18°С до -8/-13°С, днем от -3/-8°С до -3/+2°С.
Количество осадков за месяц ожидается около нормы (15-31 мм). Снег возможен в середине первой, часто во второй, начале и конце третьей декад. Метель прогнозируется в середине первой, часто во второй, середине третьей декад. Туман вероятен в начале первой, середине второй, начале и конце третьей декад. Гололед предполагается в середине первой и конце третьей декад.
Акмолинская область
Средняя за месяц температура воздуха ожидается -9,7/-12,3°С, что выше нормы на 1-2°. В первой декаде месяца ожидается повышение температуры воздуха ночью от -13/-18°С до -8/-13°С, днем от -3/-8°С до -3/+2°С. Затем — понижение температуры воздуха ночью до -23/-28°С, днем до -13/-18°С. В начале второй декады прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до -5/-10°С, днем до -2/+3°С. Затем — колебание температуры воздуха ночью от -5/-10°С до -15/-20°С, днем от -2/+3°С до -5/-10°С. В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха ночью от -13/-18°С до -5/-10°С, днем от -3/-8°С до -2/+3°С.
Количество осадков за месяц ожидается около нормы (14-30 мм). Снег будет идти часто в течение месяца. Метель вероятна в середине первой, середине и конце второй, начале и конце третьей декад. Ветер 15-20 м/с ожидается в середине и конце первой, второй, начале и конце третьей декад. Туман вероятен в начале и конце первой, середине второй, начале и конце третьей декад. Гололед предполагается в начале и конце первой, конце третьей декад.
Павлодарская область
Средняя за месяц температура воздуха ожидается -9,3/-13,4°С, что выше нормы на 1°. В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха ночью от -15/-20°С до -10/-15°С, днем от -5/-10°С до 0/-5°С. Затем — понижение температуры воздуха ночью до -23/-28°С, днем до -13/-18°С. Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до -8/-13°С, днем до -2/+3°С. Затем — колебание температуры воздуха ночью от -8/-13°С до -15/-20°С, днем от -2/+3°С до -5/-10°С. В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха ночью от -8/-13°С до -15/-20°С, днем от -3/+2°С до -5/-10°С.
Количество осадков за месяц ожидается около нормы (15-23 мм). Снег будет часто идти в течение месяца. Гололед вероятен в середине месяца. Метель предполагается в конце первой, середине и конце второй, начале и конце третьей декад. Туман вероятен в конце месяца.
Область Улытау
Средняя за месяц температура воздуха ожидается -8/-10,5°С, что выше нормы на 1° на большей части, около нормы — на крайнем юго-востоке области. В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха ночью от -3/-8°С до -20/-25°С, днем от 0/+5°С до -12/-17°С. Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до -8/-13°С, днем до -3/+2°С. Затем — колебание температуры воздуха ночью от -8/-13°С до -15/-20°С, днем от -3/+2°С до -5/-10°С. В начале третьей декады предполагается понижение температуры воздуха ночью до -18/-23°С, днем до -8/-13°С. Затем — колебание температуры воздуха ночью от -18/-23°С до -10/-15°С, днем от -8/-13°С до 0/-5°С.
Количество осадков за месяц ожидается около нормы (12-22 мм) на большей части, меньше нормы — на западе области. Осадки (дождь, снег) предполагаются в начале месяца. Снег ожидается в середине первой, часто во второй, начале и конце третьей декад. Метель прогнозируется в середине первой, середине и конце второй декад. Ветер 15-20 м/с будет часто наблюдаться во второй половине месяца.
Карагандинская область
Средняя за месяц температура воздуха ожидается -8,6/-14,3°С, что выше нормы на 1° на большей части, около нормы — на юге области. В начале первой декады месяца ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью от -5/-10°С до -25/-30°С, днем от 0/+5°С до -17/-22°С. Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до -8/-13°С, днем до -3/+2°С. Затем ожидается колебание температуры воздуха ночью от -8/-13°С до -16/-21°С, днем от -3/+2°С до -6/-11°С. В третьей декаде прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -8/-13°С до -16/-21°С, днем от -3/+2°С до -6/-11°С.
Количество осадков за месяц ожидается около нормы (8-35 мм). Снег и туман будут частыми гостями в области в течение месяца. Метель — в середине первой, начале и середине третьей декад. Гололед вероятен в начале первой, середине второй декад. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в конце первой, начале и конце второй, середине третьей декад.
Область Абай
Средняя за месяц температура воздуха ожидается -8,4/-14,8°С, что выше нормы на 1° на большей части, около нормы — на юге области. В начале первой декады такжеожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью от -3/-8°С до -22/-27°С, днем от 0/+5°С, до -10/-15°С. Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -22/-27°С до -12/-17°С, днем от -10/-15°С до 0/-5°С. В третьей декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от -12/-17°С до -23/-28°С, днем от 0/-5°С до -13/-18°С.
Количество осадков за месяц ожидается около нормы (6-60 мм). Осадки (дождь, снег) предполагаются в начале месяца. Снег — в течение месяца. Метель прогнозируется в конце первой, середине второй, начале и конце третьей декад. Туман вероятен в начале и конце третьей декады.
Восточно-Казахстанская область
Средняя за месяц температура воздуха ожидается -9,7/-16,4°С, что выше нормы на 1°. В первой декаде ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью от -5/-10°С до -23/-28°С, днем от 0/+5°С до -13/-18°С. Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -23/-28°С до -10/-15°С, днем от -13/-18°С до -2/-7°С. В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха ночью от -10/-15°С до -25/-30°С, днем от -2/-7°С до -15/-20°С.
Количество осадков за месяц ожидается около нормы (13-45 мм). Снег будет часто идти в первой, середине и конце второй и третьей декад. Метель предполагается в начале и конце второй, середине второй, начале и конце третьей декад. Туман вероятен в начале первой, второй, начале и конце третьей декад.
Кызылординская область
Средняя за месяц температура воздуха ожидается -2,2/-6,5°С, что выше нормы на 1° на большей части области и около нормы — на юго-востоке региона. В первой декаде ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью от 0/-5°С до -15/-20°С, днем от +3/+8°С до -3/-8°С. В начале второй декады прогнозируется повышение температуры воздуха ночью от -15/-20°С до 0/-5°С, на севере области -8°С, днем от -3/-8°С до +3/+8°С, на севере области 0°С. Затем прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от 0/-5°С, на севере области -8°С, до -10/-15°С, на юге области -5°С, днем от +3/+8°С, на севере области 0°С, до -3/+2°С, на юге области +7°С. В конце декады — понижение температуры воздуха. В третьей декаде прогнозируется небольшое повышение температуры ночью до -5/-10°С, днем до +2/+7°С, на севере области ночью до -13°, днем до -1°С.
Количество осадков за месяц ожидается меньше нормы на большей части области, около нормы — на востоке области (9-21 мм). Осадки (дождь, снег) прогнозируются в начале, середине и конце месяца.
— Снег ожидается в середине первой, конце второй, начале третьей декад. Метель вероятна в конце второй, начале третьей декад. Ветер 15-20 м/с ожидается в середине и конце второй декады. Туман возможен в начале и в конце первой, конце третьей декад. Гололед — в середине первой и второй, конце третьей декад, — отметили синоптики.
Туркестанская область
Средняя за месяц температура воздуха ожидается -5,2/+0,9°С, что около нормы. В первой декаде ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью от 0/-5°С до -15/-20°С, днем от +3/+8°С до -3/-8°С, на юге области ночью от +5°С до -10°С, днем от +11°С до +2°С, в горных районах днем от 0°С до -11°С. В начале второй декады прогнозируется повышение температуры воздуха ночью от -15/-20°С до 0/-5°С, днем от -3/-8°С до +3/+8°С, на юге области ночью от -10°С до +5°С, днем от +2°С до +11°С, в горных районах ночью от -20°С до -10°С, днем от -11°С до 0°С. Затем прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от 0/-5°С до -7/-12°С, днем от +3/+8°С до -1/-6°С, на юге области ночью от +5°С до -2°С, днем от +11°С до +4°С, в горных районах ночью от -10°С до -17°С, днем от 0°С до-11°С. В третьей декаде прогнозируется небольшое повышение температуры воздуха ночью до -2/-7°С, днем до -1/+4°С, на юге области ночью до +1°С, днем до +7°С, в горных районах области ночью до -10°С, днем до -4°С.
Количество осадков за месяц ожидается около нормы (15-61 мм, в горных районах области 75-92 мм). Осадки (дождь, снег) ожидаются в начале первой, часто во второй, конце третьей декад. Снег ожидается в конце первой декады. Ветер 15-20 м/с прогнозируются в середине месяца. Метель возможна в конце второй декады. Туман вероятен в начале и конце первой, середине второй, начале и конце третьей декад. Гололед — в конце первой и третьей декад.
Жамбылская область
Средняя за месяц температура воздуха ожидается -1,7/-7,3°С, что около нормы. В первой декаде ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью от 0/+5°С до -13/-18°С, днем от +6/+11°С до -3/-8°С, в горных районах ночью от -3°С до -21°С, днем от +1°С до -11°С. Во второй и третьей декадах прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -13/-18°С до 0/-5°С, днем от -3/-8°С до +5/+10°С, в горных районах ночью от -21°С до -8°С, днем от -11°С до 0/-5°С.
Количество осадков за месяц ожидается около нормы (11-33 мм, в горных районах области 21-49 мм). Осадки (дождь, снег) ожидаются в начале и в конце месяца. Снег прогнозируется в конце первой, середине второй, начале третьей декад. Часто в течение месяца будет дуть ветер 15-20 м/с. Метель — в середине и конце второй, начале третьей декад. Туман вероятен в начале и конце первой, середине второй, начале и конце третьей декад. Гололед возможен в начале месяца.
Алматинская область
Средняя за месяц температура воздуха ожидается -0,9/-10,9°С, что около нормы. В первой декаде будет постепенное понижение температуры воздуха ночью от 0/-5°С до -13/-18°С, днем от +5/+10°С до -3/-8°С, в горных районах ночью от -5/-10°С до -21°С, днем от 0/+5°С до -11°С. В первой половине второй декады прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -13/-18°С до -5/-10°С, днем от -3/-8°С до +2/+7°С, в горных районах ночью от -21°С до -18°С, днем от -11°С до -5/-10°С. Во второй половине декады предполагается повышение температуры воздуха ночью до -2/-7°С, днем до +5/+10°С, в горных районах области ночью до -10/-15°С, днем до 0/+5°С. В начале третьей декады ожидается понижение температуры воздуха ночью до -13/-18°С, днем до -3/-8°С, в горных районах ночью до -21°С, днем до -11°С. Затем — постепенное повышение температуры воздуха ночью до -5/-10°С, днем до +2/+7°С, в горных районах области ночью до -18°С, днем до -5°С.
Количество осадков за месяц ожидается около нормы (10-25 мм, в горных районах области 11-52 мм). Осадки (дождь, снег) предполагаются в начале первой декады. Снег ожидается в конце первой, часто во второй, начале и конце третьей декад. Ветер 15-20 м/с будет достаточно част в течение месяца. Туман вероятен в начале и конце первой, середине второй, начале и середине третьей декад. Метель возможна в конце первой, середине и конце второй декад. Гололед прогнозируется в начале первой декады.
Область Жетысу
Средняя за месяц температура воздуха ожидается -3,7/-12,8°С, что около нормы. В первой декаде ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью от 0/-5°С до -15/-20°С, днем от +5/+10°С до -5/-10°С, в горных районах области ночью от -8°С до -25°С, днем от 0°С до -15°С. Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -15/-20°С до -5/-10°С, днем от -5/-10°С до -2/+3°С, на востоке области +6°С, в горных районах ночью от -25°С до -15/-20°С, днем от -15°С до -7°С. В первой половине третьей декады прогнозируется понижение температуры воздуха ночью от -5/-10°С до -13/-18°С, днем от -2/+3°С до -3/-8°С, в горных районах ночью от -15°С до -21°С, днем от -7°С до -12°С. Во второй половине декады предполагается повышение температуры воздуха ночью до -5/-10°С, днем до +2/+7°С, в горных районах области ночью до -18°С, днем до -3°С.
Количество осадков за месяц ожидается около нормы (4-39 мм, в горных районах области 30-61 мм). Осадки (дождь, снег) будут в начале и конце месяца. Снег прогнозируется в конце первой, середине и конце второй, начале третьей декад. Метель — в конце первой, середине и конце второй, начале третьей декад. Туман вероятен в начале первой, конце второй, начале третьей декад. Часто в течение месяца будет ветер 15-20 м/с. Гололед возможен в конце первой и третьей декад.
Шымкент
Средняя за месяц температура воздуха ожидается +1,1°С, что около нормы. В первой декаде ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью от 0/+5°С до -10/-15°С, днем от +6/+11°С до -3/+2°С. В начале второй декады прогнозируется повышение температуры воздуха ночью от -10/-15°С до 0/+5°С, днем от -3/+2°С до +6/+11°С. Затем прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от 0/+5°С до -2/-7°С, днем от +6/+11°С до -1/+4°С.
В третьей декаде прогнозируется небольшое повышение температуры воздуха ночью до -4/+1°С, днем до +2/+7°С.
Количество осадков за месяц ожидается около нормы (77 мм).
— Снег ожидается в конце первой декады. Ветер — 3-8, порывы — 15 м/с прогнозируются в середине месяца. Туман вероятен в начале и конце первой, середине второй, начале и конце третьей декад. Гололед — в конце первой и третьей декад, — добавили синоптики.
