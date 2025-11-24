Синоптики рассказали, чем удивит декабрь 2025 года жителей разных регионов Казахстана

Астана

Средняя за месяц температура воздуха в столице в декабре ожидается -10,4°С, что выше нормы на 1,6°. В первой декаде будет повышение температуры воздуха ночью от -13/-18°С до -8/-13°С, днем от -3/-8°С до -3/+2°С. Затем — понижение температуры воздуха ночью до -23/-28°С, днем до -13/-18°С. В начале второй декады прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до -5/-10°С, днем до -2/+3°С. Затем — колебание температуры воздуха ночью от -5/-10°С до -15/-20°С, днем от -2/+3°С до -5/-10°С. В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха ночью от -13/-18°С до -5/-10°С, днем от -3/-8°С до -2/+3°С.

Количество осадков за месяц, по данным синоптиков, ожидается около нормы (25 мм). Снег часто будет идти в течение месяца. Метель вероятна в середине первой, середине и конце второй, начале и конце третьей декад. Ветер 15-20 м/с ожидается в середине и конце первой, второй, начале и в конце третьей декад. Туман вероятен в начале и конце первой, середине второй, начале и конце третьей декад. Гололед предполагается в начале и конце первой, конце третьей декад.

Алматы

Средняя за месяц температура воздуха здесь ожидается -2,9°С, что около нормы. В первой декаде ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью от 0/-5°С до -13/-18°С, днем от +5/+10°С до -3/-8°С. В первой половине второй декады прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -13/-18°С до -5/-10°С, днем от -3/-8°С до +2/+7°С. Во второй половине декады предполагается повышение температуры воздуха ночью до -2/-7°С, днем до +5/+10°С. В начале третьей декады будет понижение температуры воздуха ночью до -13/-18°С, днем до -3/-8°С. Затем — постепенное повышение температуры воздуха ночью до -5/-10°С, днем до +2/+7°С.

— Количество осадков за месяц ожидается около нормы (44 мм). Осадки предполагаются в начале первой декады. Снег будет идти в конце первой, часто во второй, начале и конце третьей декад. Ветер — 3-8, порывы до 15 м/с ожидается часто в течение месяца. Туман вероятен в начале и конце первой, середине второй, начале и середине третьей декад. Гололед прогнозируется в начале первой декады месяца, — сообщили синоптики.

Западно-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха в декабре здесь ожидается -2,7/-6,4°С, что выше нормы на 2°. В первой декаде месяца ожидается понижение температуры воздуха ночью от -3/-8°С до -12/-17°С, днем от 0/+5°С до 0/-5°С. Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3/-8°С до -12/-17°С, днем от 0/+5°С до 0/-5°С. В третьей декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3/-8°С до -7/-12°С, днем от 0/+5°С до -1/-6°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (15-29 мм). Снег ожидается в начале и середине второй, в середине третьей декад. Осадки (дождь и мокрый снег) предполагаются в начале и в конце второй, в конце третьей декадах.

Метель прогнозируется в начале и в середине второй декады месяца. Периодически будет туман и гололед.

Атырауская область

Средняя за месяц температура воздуха в декабре ожидается -0,8/-4,5°С, что также выше нормы на 2°. В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха ночью от -3/-8°С до -10/-15°С, днем от 0/+5°С до -2/-7°С. В конце декады будет повышение температуры воздуха. Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0/-5°С до -8/-13°С, днем от +3/+8°С до -3/+2°С. В конце декады также ожидается понижение температуры. В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха ночью от -8/-13°С до -3/-8°С, днем от -3/+2°С до +2/+7°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (9-18 мм).

— Снег ожидается в начале и в середине второй декады. Осадки (дождь, мокрый снег) предполагаются в начале и в конце второй, в конце третьей декад. Метель прогнозируется в середине месяца. Туман часто будет в течение месяца, гололед — в середине первой, начале второй и конце третьей декад. Ветер 15-20 м/с ожидается в конце второй, в начале третьей декад, — отметили в Казгидромет.

Мангистауская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается -4,1/+2,4°С, что выше нормы на 1°. В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха ночью от -2/-7°С до -8/-13°С, днем от +3/+8°С до -3/+2°С. Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -3/+2°С до -5/-10°С, днем от +5/+10°С до 0/+5°С. В третьей декаде предполагается понижение температуры воздуха ночью до -5/-10°С, днем до 0/+5°С. В конце декады прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до 0/-5°С, днем до +5/+10°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (10-21 мм). Осадки (дождь, мокрый снег) прогнозируются в начале первой, начале и конце второй, середине третьей декад. Снег, метель ожидаются в середине месяца. Туман вероятен в середине первой, в начале второй, начале и середине третьей декад. Ветер 15-20 м/с ожидается в конце первой, в первой половине второй, в середине третьей декад.

Актюбинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается -6/-9,9°С, что выше нормы на 1-2°. В первой декаде прогнозируется понижение температуры воздуха ночью от -3/-8°С до -15/-20°С, днем от -4/+1° до -7/-12°С. В конце декады — повышение температуры воздуха. Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3/-8°С до -13/-18°С, днем от -4/+1° до -5/-10°С. В третьей декаде прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -13/-18°С до -5/-10°С, днем от -5/-10° до -4/+1°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (12-35 мм) на большей части, меньше нормы — на юго-востоке области. Снег будет во второй, конце третьей декад. Метель прогнозируется в начале и конце второй декады. Туман вероятен в начале первой, начале и конце второй, часто в третьей декадах. Гололед возможен в середине первой, середине второй, начале и конце третьей декад. Ветер 15-20 м/с ожидается в середине и конце второй, в начале и конце третьей декад.

Костанайская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается -9,7/-11,6°С, что выше нормы на 1-2°. В начале первой декады ожидается повышение температуры воздуха ночью от -12/-17°С до -7/-12°С, днем от 0/-5°С до 0/+5°С. Затем — понижение температуры воздуха ночью до -19/-24°С, днем до -11/-16°С. В конце декады предполагается повышение температуры воздуха. Во второй и третьей декадах ожидается колебание температуры воздуха ночью от -7/-12°С до -16/-21°С, днем от -1/-6°С до -6/-11°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы на большей части области (12-24 мм), меньше нормы — на юго-западе области.

Снег ожидается в начале и середине первой, часто во второй, начале третьей декад. Метель прогнозируется в середине первой, начале и середине второй, в начале третьей декад. Туман вероятен в начале и в середине первой, в середине третьей декад. Гололед возможен в конце первой и середине третьей декад.

Северо-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха здесь также ожидается выше нормы на 1-2° и составит -10,4/-12,3°С. В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха ночью от -13/-18°С до -8/-13°С, днем от -3/-8°С до -3/+2°С. Затем — понижение температуры воздуха ночью до -23/-28°С, днем до -13/-18°С. Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до -8/-13°С, днем до -3/+2°С. Затем — колебание температуры воздуха ночью от -8/-13°С до -15/-20°С, днем от -3/+2°С до -5/-10°С. В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха ночью от -13/-18°С до -8/-13°С, днем от -3/-8°С до -3/+2°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (15-31 мм). Снег возможен в середине первой, часто во второй, начале и конце третьей декад. Метель прогнозируется в середине первой, часто во второй, середине третьей декад. Туман вероятен в начале первой, середине второй, начале и конце третьей декад. Гололед предполагается в середине первой и конце третьей декад.

Акмолинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается -9,7/-12,3°С, что выше нормы на 1-2°. В первой декаде месяца ожидается повышение температуры воздуха ночью от -13/-18°С до -8/-13°С, днем от -3/-8°С до -3/+2°С. Затем — понижение температуры воздуха ночью до -23/-28°С, днем до -13/-18°С. В начале второй декады прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до -5/-10°С, днем до -2/+3°С. Затем — колебание температуры воздуха ночью от -5/-10°С до -15/-20°С, днем от -2/+3°С до -5/-10°С. В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха ночью от -13/-18°С до -5/-10°С, днем от -3/-8°С до -2/+3°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (14-30 мм). Снег будет идти часто в течение месяца. Метель вероятна в середине первой, середине и конце второй, начале и конце третьей декад. Ветер 15-20 м/с ожидается в середине и конце первой, второй, начале и конце третьей декад. Туман вероятен в начале и конце первой, середине второй, начале и конце третьей декад. Гололед предполагается в начале и конце первой, конце третьей декад.

Павлодарская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается -9,3/-13,4°С, что выше нормы на 1°. В первой декаде ожидается повышение температуры воздуха ночью от -15/-20°С до -10/-15°С, днем от -5/-10°С до 0/-5°С. Затем — понижение температуры воздуха ночью до -23/-28°С, днем до -13/-18°С. Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до -8/-13°С, днем до -2/+3°С. Затем — колебание температуры воздуха ночью от -8/-13°С до -15/-20°С, днем от -2/+3°С до -5/-10°С. В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха ночью от -8/-13°С до -15/-20°С, днем от -3/+2°С до -5/-10°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (15-23 мм). Снег будет часто идти в течение месяца. Гололед вероятен в середине месяца. Метель предполагается в конце первой, середине и конце второй, начале и конце третьей декад. Туман вероятен в конце месяца.

Область Улытау

Средняя за месяц температура воздуха ожидается -8/-10,5°С, что выше нормы на 1° на большей части, около нормы — на крайнем юго-востоке области. В первой декаде ожидается понижение температуры воздуха ночью от -3/-8°С до -20/-25°С, днем от 0/+5°С до -12/-17°С. Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до -8/-13°С, днем до -3/+2°С. Затем — колебание температуры воздуха ночью от -8/-13°С до -15/-20°С, днем от -3/+2°С до -5/-10°С. В начале третьей декады предполагается понижение температуры воздуха ночью до -18/-23°С, днем до -8/-13°С. Затем — колебание температуры воздуха ночью от -18/-23°С до -10/-15°С, днем от -8/-13°С до 0/-5°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (12-22 мм) на большей части, меньше нормы — на западе области. Осадки (дождь, снег) предполагаются в начале месяца. Снег ожидается в середине первой, часто во второй, начале и конце третьей декад. Метель прогнозируется в середине первой, середине и конце второй декад. Ветер 15-20 м/с будет часто наблюдаться во второй половине месяца.

Карагандинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается -8,6/-14,3°С, что выше нормы на 1° на большей части, около нормы — на юге области. В начале первой декады месяца ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью от -5/-10°С до -25/-30°С, днем от 0/+5°С до -17/-22°С. Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха ночью до -8/-13°С, днем до -3/+2°С. Затем ожидается колебание температуры воздуха ночью от -8/-13°С до -16/-21°С, днем от -3/+2°С до -6/-11°С. В третьей декаде прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -8/-13°С до -16/-21°С, днем от -3/+2°С до -6/-11°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (8-35 мм). Снег и туман будут частыми гостями в области в течение месяца. Метель — в середине первой, начале и середине третьей декад. Гололед вероятен в начале первой, середине второй декад. Ветер 15-20 м/с прогнозируется в конце первой, начале и конце второй, середине третьей декад.

Область Абай

Средняя за месяц температура воздуха ожидается -8,4/-14,8°С, что выше нормы на 1° на большей части, около нормы — на юге области. В начале первой декады такжеожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью от -3/-8°С до -22/-27°С, днем от 0/+5°С, до -10/-15°С. Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -22/-27°С до -12/-17°С, днем от -10/-15°С до 0/-5°С. В третьей декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от -12/-17°С до -23/-28°С, днем от 0/-5°С до -13/-18°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (6-60 мм). Осадки (дождь, снег) предполагаются в начале месяца. Снег — в течение месяца. Метель прогнозируется в конце первой, середине второй, начале и конце третьей декад. Туман вероятен в начале и конце третьей декады.

Восточно-Казахстанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается -9,7/-16,4°С, что выше нормы на 1°. В первой декаде ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью от -5/-10°С до -23/-28°С, днем от 0/+5°С до -13/-18°С. Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -23/-28°С до -10/-15°С, днем от -13/-18°С до -2/-7°С. В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха ночью от -10/-15°С до -25/-30°С, днем от -2/-7°С до -15/-20°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (13-45 мм). Снег будет часто идти в первой, середине и конце второй и третьей декад. Метель предполагается в начале и конце второй, середине второй, начале и конце третьей декад. Туман вероятен в начале первой, второй, начале и конце третьей декад.

Кызылординская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается -2,2/-6,5°С, что выше нормы на 1° на большей части области и около нормы — на юго-востоке региона. В первой декаде ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью от 0/-5°С до -15/-20°С, днем от +3/+8°С до -3/-8°С. В начале второй декады прогнозируется повышение температуры воздуха ночью от -15/-20°С до 0/-5°С, на севере области -8°С, днем от -3/-8°С до +3/+8°С, на севере области 0°С. Затем прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от 0/-5°С, на севере области -8°С, до -10/-15°С, на юге области -5°С, днем от +3/+8°С, на севере области 0°С, до -3/+2°С, на юге области +7°С. В конце декады — понижение температуры воздуха. В третьей декаде прогнозируется небольшое повышение температуры ночью до -5/-10°С, днем до +2/+7°С, на севере области ночью до -13°, днем до -1°С.

Количество осадков за месяц ожидается меньше нормы на большей части области, около нормы — на востоке области (9-21 мм). Осадки (дождь, снег) прогнозируются в начале, середине и конце месяца.

— Снег ожидается в середине первой, конце второй, начале третьей декад. Метель вероятна в конце второй, начале третьей декад. Ветер 15-20 м/с ожидается в середине и конце второй декады. Туман возможен в начале и в конце первой, конце третьей декад. Гололед — в середине первой и второй, конце третьей декад, — отметили синоптики.

Туркестанская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается -5,2/+0,9°С, что около нормы. В первой декаде ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью от 0/-5°С до -15/-20°С, днем от +3/+8°С до -3/-8°С, на юге области ночью от +5°С до -10°С, днем от +11°С до +2°С, в горных районах днем от 0°С до -11°С. В начале второй декады прогнозируется повышение температуры воздуха ночью от -15/-20°С до 0/-5°С, днем от -3/-8°С до +3/+8°С, на юге области ночью от -10°С до +5°С, днем от +2°С до +11°С, в горных районах ночью от -20°С до -10°С, днем от -11°С до 0°С. Затем прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от 0/-5°С до -7/-12°С, днем от +3/+8°С до -1/-6°С, на юге области ночью от +5°С до -2°С, днем от +11°С до +4°С, в горных районах ночью от -10°С до -17°С, днем от 0°С до-11°С. В третьей декаде прогнозируется небольшое повышение температуры воздуха ночью до -2/-7°С, днем до -1/+4°С, на юге области ночью до +1°С, днем до +7°С, в горных районах области ночью до -10°С, днем до -4°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (15-61 мм, в горных районах области 75-92 мм). Осадки (дождь, снег) ожидаются в начале первой, часто во второй, конце третьей декад. Снег ожидается в конце первой декады. Ветер 15-20 м/с прогнозируются в середине месяца. Метель возможна в конце второй декады. Туман вероятен в начале и конце первой, середине второй, начале и конце третьей декад. Гололед — в конце первой и третьей декад.

Жамбылская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается -1,7/-7,3°С, что около нормы. В первой декаде ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью от 0/+5°С до -13/-18°С, днем от +6/+11°С до -3/-8°С, в горных районах ночью от -3°С до -21°С, днем от +1°С до -11°С. Во второй и третьей декадах прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -13/-18°С до 0/-5°С, днем от -3/-8°С до +5/+10°С, в горных районах ночью от -21°С до -8°С, днем от -11°С до 0/-5°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (11-33 мм, в горных районах области 21-49 мм). Осадки (дождь, снег) ожидаются в начале и в конце месяца. Снег прогнозируется в конце первой, середине второй, начале третьей декад. Часто в течение месяца будет дуть ветер 15-20 м/с. Метель — в середине и конце второй, начале третьей декад. Туман вероятен в начале и конце первой, середине второй, начале и конце третьей декад. Гололед возможен в начале месяца.

Алматинская область

Средняя за месяц температура воздуха ожидается -0,9/-10,9°С, что около нормы. В первой декаде будет постепенное понижение температуры воздуха ночью от 0/-5°С до -13/-18°С, днем от +5/+10°С до -3/-8°С, в горных районах ночью от -5/-10°С до -21°С, днем от 0/+5°С до -11°С. В первой половине второй декады прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -13/-18°С до -5/-10°С, днем от -3/-8°С до +2/+7°С, в горных районах ночью от -21°С до -18°С, днем от -11°С до -5/-10°С. Во второй половине декады предполагается повышение температуры воздуха ночью до -2/-7°С, днем до +5/+10°С, в горных районах области ночью до -10/-15°С, днем до 0/+5°С. В начале третьей декады ожидается понижение температуры воздуха ночью до -13/-18°С, днем до -3/-8°С, в горных районах ночью до -21°С, днем до -11°С. Затем — постепенное повышение температуры воздуха ночью до -5/-10°С, днем до +2/+7°С, в горных районах области ночью до -18°С, днем до -5°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (10-25 мм, в горных районах области 11-52 мм). Осадки (дождь, снег) предполагаются в начале первой декады. Снег ожидается в конце первой, часто во второй, начале и конце третьей декад. Ветер 15-20 м/с будет достаточно част в течение месяца. Туман вероятен в начале и конце первой, середине второй, начале и середине третьей декад. Метель возможна в конце первой, середине и конце второй декад. Гололед прогнозируется в начале первой декады.

Область Жетысу

Средняя за месяц температура воздуха ожидается -3,7/-12,8°С, что около нормы. В первой декаде ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью от 0/-5°С до -15/-20°С, днем от +5/+10°С до -5/-10°С, в горных районах области ночью от -8°С до -25°С, днем от 0°С до -15°С. Во второй декаде прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -15/-20°С до -5/-10°С, днем от -5/-10°С до -2/+3°С, на востоке области +6°С, в горных районах ночью от -25°С до -15/-20°С, днем от -15°С до -7°С. В первой половине третьей декады прогнозируется понижение температуры воздуха ночью от -5/-10°С до -13/-18°С, днем от -2/+3°С до -3/-8°С, в горных районах ночью от -15°С до -21°С, днем от -7°С до -12°С. Во второй половине декады предполагается повышение температуры воздуха ночью до -5/-10°С, днем до +2/+7°С, в горных районах области ночью до -18°С, днем до -3°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (4-39 мм, в горных районах области 30-61 мм). Осадки (дождь, снег) будут в начале и конце месяца. Снег прогнозируется в конце первой, середине и конце второй, начале третьей декад. Метель — в конце первой, середине и конце второй, начале третьей декад. Туман вероятен в начале первой, конце второй, начале третьей декад. Часто в течение месяца будет ветер 15-20 м/с. Гололед возможен в конце первой и третьей декад.

Шымкент

Средняя за месяц температура воздуха ожидается +1,1°С, что около нормы. В первой декаде ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью от 0/+5°С до -10/-15°С, днем от +6/+11°С до -3/+2°С. В начале второй декады прогнозируется повышение температуры воздуха ночью от -10/-15°С до 0/+5°С, днем от -3/+2°С до +6/+11°С. Затем прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от 0/+5°С до -2/-7°С, днем от +6/+11°С до -1/+4°С.

В третьей декаде прогнозируется небольшое повышение температуры воздуха ночью до -4/+1°С, днем до +2/+7°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы (77 мм).

— Снег ожидается в конце первой декады. Ветер — 3-8, порывы — 15 м/с прогнозируются в середине месяца. Туман вероятен в начале и конце первой, середине второй, начале и конце третьей декад. Гололед — в конце первой и третьей декад, — добавили синоптики.

Ранее мы сообщали, что Казгидромет предупредил о «температурных качелях» и волнах холода предстоящей зимой.