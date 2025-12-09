Димаш Кудайберген назначен глобальным послом доброй воли ООН

В 2024 году Димаш был назначен региональным послом доброй воли МОМ. Используя свою глобальную платформу, он поддерживал работу МОМ, повышая осведомленность о проблемах мигрантов, содействуя их интеграции и участвуя в сборе средств.

На встрече с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во время его визита в Казахстан в 2024 году Димаш представил свое видение продвижения гуманитарной деятельности через искусство.

В 2025 году Димаш расширил свое сотрудничество с МОМ, проведя ряд значимых мероприятий. Артист принял участие в кампании МОМ по случаю Рамадана, поделившись посланиями сострадания с миллионами подписчиков по всему миру, продолжил привлекать внимание к проблеме торговли людьми и необходимости защищать людей, подверженных риску. Также, Димаш встретился с Генеральным директором МОМ, чтобы подтвердить свою приверженность делу поддержки людей, пострадавших от гуманитарных кризисов.

Во время своего мирового турне «Stranger», которое охватило аудиторию в Нью-Йорке, Мехико, Барселоне, Лондоне, Берлине, Димаш продвигал идеи инклюзивности и устойчивости, призывая зрителей концертов поддержать гуманитарную работу МОМ. Благодаря этим выступлениям он охватил более 100 000 человек по всему миру, помогая расширить узнаваемость МОМ и вовлечь общественность.

Фото: DimashNews

Во время заседания Совета 8 декабря 2025 года Димаш исполнил одну из своих знаковых песен «S.O.S d’un terrien en detresse» для аудитории, состоящей из делегаций государств-членов и сотрудников МОМ. Признавая его гуманитарную деятельность, МОМ выразила благодарность Димашу за его пропаганду и поддержку миссии Организации во время его мирового турне «Stranger», в ходе которого он последовательно транслировал послания солидарности с перемещенными и уязвимыми сообществами.

— Димаш использует свой голос не только для того, чтобы трогать сердца слушателей, но и для того, чтобы помочь людям, пострадавшим от кризиса, быть услышанными и увиденными, чтобы особенности их культуры были замечены, — сказала Эми Поуп, генеральный директор МОМ. — Мы с гордостью приветствуем его в качестве глобального посла доброй воли МОМ и с нетерпением ждем того, что он привнесет в эту роль.

В обращении к высокому собранию глобальный посол доброй воли МОМ Димаш Кудайберген поблагодарил собравшихся за доверие.

Фото: DimashNews

— Работа с МОМ стала одной из самых значимых частей моей жизни и карьеры. В ходе каждой кампании, каждой инициативы и каждого разговора я видел, какое влияние эта организация оказывает на людей, сталкивающихся с неопределенностью, перемещением и трудностями. Получение звания глобального посла доброй воли — невероятная честь. Я принимаю его с большой скромностью и сильным чувством ответственности. В качестве глобального посла доброй воли я буду продолжать защищать интересы мигрантов и повышать осведомленность о безопасной миграции. Я буду продолжать продвигать идеи инклюзивности и устойчивости. И я буду продолжать поддерживать ваши усилия по сбору средств и реагированию на чрезвычайные ситуации, — сказал артист.

