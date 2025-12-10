РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:03, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Основа цифрового мира: депутат предложил развивать производство чипов в Казахстане

    Депутат Мажилиса Абуталип Мутали предложил Правительству разработать госпрограмму по развитию проектирования чипов в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    депутат
    Кадр из видео

    По его словам, сегодня микросхемы — это основа всего цифрового мира: от бытовой техники и смартфонов до систем безопасности, транспорта и государственных сервисов. Без развития этой сферы, отметил депутат, Казахстан не сможет обеспечить цифровой суверенитет.

    — Международный опыт показывает, что для успешного развития области проектирования микросхем не обязательно иметь собственные фабрики. Например, в Сингапуре специализированные действующие фонды поддержки микроэлектроники составляют более 700 миллионов долларов с фокусом на исследования. В Китае в условиях экспортных ограничений внедрены многомиллиардные налоговые льготы, субсидии и технологические парки, позволяющие создавать суверенные решения для промышленности, телекоммуникаций и ИИ, — рассказал Мутали.

    Он также отметил британскую компанию ARM, которая, не имея производств, благодаря лицензированию IP-ядер стала архитектурным центром для 95% смартфонов в мире. И NVIDIA, компания-разработчик микросхем, которая никогда не имела собственных производственных мощностей, стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией выше 4 триллионов долларов США.

    В Казахстан же, по словам депутата, отсутствуют образовательные программы, лаборатории для моделирования и тестирования микросхем, исследовательская инфраструктура и меры господдержки. Недостаточно опытных инженеров и наставников с международным опытом, а университеты слабо взаимодействуют с промышленностью.

    При этом есть огромный потенциал в виде талантливой молодежи. Ярким примером он назвал студентов Назарбаев Университета, которые уже сегодня на лабораторном уровне занимаются проектированием и созданием микросхем.

    — Смежные отрасли, такие как искусственный интеллект, робототехника и промышленная автоматизация, развиваются медленно. Высокая стоимость фабрик и недостаток инвестиций ограничивают возможности промышленного производства, научных проектов и стартапов. Как следствие, мы значительно зависим от импорта микросхем. Но что более критично, не являемся участником в создании добавленной стоимости в мировой полупроводниковой индустрии, которая оценивается в сотни миллиардов долларов с прогнозом роста до 1 триллиона долларов к 2030 году и 2 триллионам к 2035 году, — подчеркнул Мутали.

    Депутат заявил, что развитие микроэлектроники принесет Казахстану значительные преимущества. В частности:

    • позволит создавать решения, адаптированные под национальные потребности, повысит надежность и государственную безопасность цифровых систем, а также снизит импорт микросхем и готовых решений;
    • откроет возможности для экспорта дизайнов и инженерных услуг, сделав Казахстан активным участником мирового рынка, в том числе ИИ;
    • создаст новые высокотехнологичные рабочие места, привлечет молодежь к инженерным специальностями, откроет возможности для экспорта лицензий на интеллектуальную собственность, что укрепит несырьевой сектор экономики;
    • будет стимулировать рост смежных направлений, включая робототехнику, беспилотные системы и телекоммуникации.

    С учетом этого мажилисмен предложил Правительству разработать и утвердить комплексную госполитику по развитию области проектирования микросхем.

    — Она должна предусмотреть создание лабораторий в университетах и колледжах, национального дизайн-центра микросхем, развитие инфраструктуры проектирования и тестирования микросхем, поддержку научных проектов и стартапов, а также внедрение учебных программ по проектированию микросхем, — добавил Мутали.

    Теги:
    Наука Технологии Депутаты Экономика ИИ Мажилис
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают