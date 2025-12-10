Основа цифрового мира: депутат предложил развивать производство чипов в Казахстане

По его словам, сегодня микросхемы — это основа всего цифрового мира: от бытовой техники и смартфонов до систем безопасности, транспорта и государственных сервисов. Без развития этой сферы, отметил депутат, Казахстан не сможет обеспечить цифровой суверенитет.

— Международный опыт показывает, что для успешного развития области проектирования микросхем не обязательно иметь собственные фабрики. Например, в Сингапуре специализированные действующие фонды поддержки микроэлектроники составляют более 700 миллионов долларов с фокусом на исследования. В Китае в условиях экспортных ограничений внедрены многомиллиардные налоговые льготы, субсидии и технологические парки, позволяющие создавать суверенные решения для промышленности, телекоммуникаций и ИИ, — рассказал Мутали.

Он также отметил британскую компанию ARM, которая, не имея производств, благодаря лицензированию IP-ядер стала архитектурным центром для 95% смартфонов в мире. И NVIDIA, компания-разработчик микросхем, которая никогда не имела собственных производственных мощностей, стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией выше 4 триллионов долларов США.

В Казахстан же, по словам депутата, отсутствуют образовательные программы, лаборатории для моделирования и тестирования микросхем, исследовательская инфраструктура и меры господдержки. Недостаточно опытных инженеров и наставников с международным опытом, а университеты слабо взаимодействуют с промышленностью.

При этом есть огромный потенциал в виде талантливой молодежи. Ярким примером он назвал студентов Назарбаев Университета, которые уже сегодня на лабораторном уровне занимаются проектированием и созданием микросхем.

— Смежные отрасли, такие как искусственный интеллект, робототехника и промышленная автоматизация, развиваются медленно. Высокая стоимость фабрик и недостаток инвестиций ограничивают возможности промышленного производства, научных проектов и стартапов. Как следствие, мы значительно зависим от импорта микросхем. Но что более критично, не являемся участником в создании добавленной стоимости в мировой полупроводниковой индустрии, которая оценивается в сотни миллиардов долларов с прогнозом роста до 1 триллиона долларов к 2030 году и 2 триллионам к 2035 году, — подчеркнул Мутали.

Депутат заявил, что развитие микроэлектроники принесет Казахстану значительные преимущества. В частности:

позволит создавать решения, адаптированные под национальные потребности, повысит надежность и государственную безопасность цифровых систем, а также снизит импорт микросхем и готовых решений;

откроет возможности для экспорта дизайнов и инженерных услуг, сделав Казахстан активным участником мирового рынка, в том числе ИИ;

создаст новые высокотехнологичные рабочие места, привлечет молодежь к инженерным специальностями, откроет возможности для экспорта лицензий на интеллектуальную собственность, что укрепит несырьевой сектор экономики;

будет стимулировать рост смежных направлений, включая робототехнику, беспилотные системы и телекоммуникации.

С учетом этого мажилисмен предложил Правительству разработать и утвердить комплексную госполитику по развитию области проектирования микросхем.