ЮНЕСКО внесла юрту народов ЦА в список нематериального наследия

Решение приняли 10 декабря на 20-й сессии Межправительственного комитета в Нью-Дели.

Первоначальная совместная заявка Казахстана и Кыргызстана была подана еще в 2014 году, а позднее Узбекистан предложил расширить ее, включив каракалпакскую традицию строения юрт. Об этом отметила глава администрации президента Узбекистана Саида Мирзиеева.

По ее словам, в номинации подчеркнуто, что для кыргызов, казахов и каракалпаков юрта является не только жилищем, но и символом национальной идентичности, а ремесленные знания передаются из поколения в поколение.

— Это исторический день. Международное признание подтверждает глубину наших традиций, силу духовного наследия и непрерывную связь между поколениями, — сказала Мирзиеева.

В совместной заявке, поданной в 2024 году Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, отмечается, что юрты остаются обязательной частью народных праздников, традиционных обрядов, а также похоронных и поминальных церемоний. Их хранят в семьях и передают детям как священные семейные реликвии.

— Изготовление юрт требует знаний и навыков для создания переносного жилища, традиционно используемого казахами, кыргызами и каракалпаками. Юрта — это складной деревянный круглый каркас, покрытый войлоком и сплетенный веревками. Это легко транспортируемое, компактное, экологичное и практичное жилище. Носителями знаний о строительстве юрт являются ремесленники (мужчины и женщины), которые изготавливают юрту и ее внутреннее убранство. Знания и навыки передаются из поколения в поколение, от мастера к ученику, воплощая ценность наследия, приобретенного генетически или посредством обучения, — говорится в заявке.

В 2025 году ЮНЕСКО рассматривает 68 заявок. Сейчас списки нематериального наследия организации включают 812 элементов из 153 стран.

