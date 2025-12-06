РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:16, 06 Декабрь 2025 | GMT +5

    Какие исторические объекты Кызылординской области могут войти в список ЮНЕСКО

    В Кызылординской области под охрану государства взяты 459 объектов культурно-исторического наследия, передает корреспондент агентства Kazіnform.

    к
    Фото: seykhuninfo.kz

    По информации областного управления культуры, архивов и документации, из указанного количества 31 памятник республиканского значения, 398 — местного.

    Еще 30 памятников относятся к объектам культурно-исторического наследия, предварительно взятым на учет. 

    — Каждый год за счет средств областного бюджета на 3 памятниках ведутся комплексные археологические раскопки. В этом году такой работой охвачены древнее городище Бабиш-мола, средневековые городище Жанкент, Сыганак. За счет республиканского бюджета проведены научно-реставрационные работы на мавзолее Куттыбая, мечети Актас, городищах Сыганак и Жанкент. В следующем году планируется проведение таких работ на городищах Сыганак, Жанкент, на мавзолее Бакатам, — сказал руководитель управления культуры, архивов и документации Кызылординской области Жанмурат Сеилов.

    Қызылордадағы қандай тарихи нысандар ЮНЕСКО тізіміне енуі мүмкін
    Фото: РСК Кызылординской области

    Также разработан проект защитной зоны 7 памятников в городе Кызылорде. На него выделены средства из областного бюджета.

    В номинации «Жибек жолы: коридор Фергана-Сырдарья» три объекта в области могут войти в основной перечень ЮНЕСКО — это городища Сыганак, Жанкент и памятники культуры Жетыасар. 

    жанкент
    Фото: kazakhstan.travel

    Ранее сообщалось, что в соответствии с поручением Главы государства, данным на ІІІ заседании Национального совета, ведется поэтапная работа по внесению в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Устюртского плато и подземных мечетей в Мангистауской области.

    Культура Кызылорда Регионы Археология Кызылординская область ЮНЕСКО История Казахстана
