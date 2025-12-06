Какие исторические объекты Кызылординской области могут войти в список ЮНЕСКО

По информации областного управления культуры, архивов и документации, из указанного количества 31 памятник республиканского значения, 398 — местного.

Еще 30 памятников относятся к объектам культурно-исторического наследия, предварительно взятым на учет.

— Каждый год за счет средств областного бюджета на 3 памятниках ведутся комплексные археологические раскопки. В этом году такой работой охвачены древнее городище Бабиш-мола, средневековые городище Жанкент, Сыганак. За счет республиканского бюджета проведены научно-реставрационные работы на мавзолее Куттыбая, мечети Актас, городищах Сыганак и Жанкент. В следующем году планируется проведение таких работ на городищах Сыганак, Жанкент, на мавзолее Бакатам, — сказал руководитель управления культуры, архивов и документации Кызылординской области Жанмурат Сеилов.

Фото: РСК Кызылординской области

Также разработан проект защитной зоны 7 памятников в городе Кызылорде. На него выделены средства из областного бюджета.

В номинации «Жибек жолы: коридор Фергана-Сырдарья» три объекта в области могут войти в основной перечень ЮНЕСКО — это городища Сыганак, Жанкент и памятники культуры Жетыасар.

Фото: kazakhstan.travel

