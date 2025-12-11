Иран заинтересован в развитии торгово-экономических связей с Казахстаном — Масуд Пезешкиан

— История культурных и духовных связей между Ираном и Казахстаном уходит глубоко в века. Наши контакты существовали еще во времена Великого шелкового пути. И до обретения Казахстаном независимости они никогда не прерывались. Для нас отношения с Казахстаном имеют особое значение. После Исламской революции мы стремимся укреплять сотрудничество с соседними мусульманскими государствами, и среди них Казахстан занимает для нас важное место, — сказал Масуд Пезешкиан.

Высокий гость отметил, что по многим международным и региональным вопросам позиции Казахстана и Ирана схожи.

— Наше сотрудничество в рамках ЕАЭС, ШОС и ОИС развивается из года в год. Мы должны и дальше укреплять эти связи. Наш регион — один из самых проблемных. К сожалению, мы сталкиваемся с множеством вызовов. США и западные страны, нарушая нормы международного права, создают для нас серьезные трудности, — подчеркнул Президент Ирана.

Президент Ирана также сообщил, что товарооборот между странами в этом году вырос на 40%.

— Это очень хороший показатель. Но мы можем добиться гораздо больших результатов в сфере торговли. На предыдущей встрече мы договорились увеличить взаимный товарооборот до трех миллиардов долларов, и нам необходимо продолжать работу в этом направлении. Однако остаются вопросы, связанные с банковским сектором. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем их решить. Иран заинтересован в развитии сотрудничества с Казахстаном в торговой сфере через ЕАЭС, — заявил Президент Ирана.

Ранее Касым-Жомарт Токаев отметил, что перспективы сотрудничества между двумя странами очень большие.



