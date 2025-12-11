Перспективы сотрудничества между Казахстаном и Ираном очень большие — Касым-Жомарт Токаев

— За прошедшие более чем 33 года с момента установления дипломатических отношений наши страны достигли значительных успехов в межгосударственном сотрудничестве. Мы выстроили конструктивный политический диалог, наладили эффективную работу Межправительственной экономической комиссии и активно развиваем межпарламентские связи. Сформирована обширная договорно-правовая база, заключено более пятидесяти соглашений. Расширяется взаимодействие в рамках международных организаций. Все это является ярким свидетельством традиционной дружбы и партнерства, — сказал Глава государства.

Президент отметил, что Иран обладает высоким международным авторитетом.

— Социально-экономический и научно-технический потенциал страны растет. Благодаря вашей целеустремленной работе, а также усилиям руководства государства и взвешенной политике, Иран добился значимых успехов. Мы желаем дальнейшего процветания вашей стране. Прошу передать мои наилучшие пожелания Верховному руководителю вашей страны, его превосходительству аятолле Али Хаменеи. С теплотой вспоминаю нашу встречу в Тегеране, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что перспективы сотрудничества между Казахстаном и Ираном очень большие.

— Особое значение имеет взаимодействие в торгово-экономической сфере. Взаимный товарооборот растет из года в год. Вместе с тем необходимо подумать о диверсификации торговли. Мы только что обменялись мнениями по этому вопросу. Важно активизировать сотрудничество в сельском хозяйстве, транспортно-логистике, горнодобывающей сфере, промышленности, медицине и передовых технологиях. Уверен, что документы, которые будут подписаны сегодня, придадут новый импульс развитию политического и экономического взаимодействия, — сказал Президент.

Ранее в Акорде прошла торжественная встреча Масуда Пезешкиана, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. После этого главы двух государств провели встречу в узком составе.