РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:09, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Товарооборот Казахстана и Ирана вырос на 40%

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречу в узком составе, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.  

    Товарооборот Казахстана и Ирана вырос на 40%
    Фото: Акорда

    — Глубокоуважаемый господин Президент, рад видеть Вас в Казахстане! Это Ваш первый официальный визит в нашу страну. Есть хорошая казахская пословица: «Көрші тату болса — құт» («Когда соседи дружат, то это благо»). Наши страны соединяет Каспийское море. Для Казахстана Иран является близким соседом и надежным партнером на Ближнем Востоке. Мы с неизменным уважением относимся к иранскому народу. Несмотря на все трудности, мы продолжаем развивать наши связи. Отношения между нашими странами имеют глубокие корни. У нас схожие обычаи, традиции и культура. Мы взаимодействуем на протяжении веков. Казахстан всегда поддерживает Иран, между нами нет проблем или нерешенных вопросов. Считаю, что у наших стран есть большой потенциал взаимодействия. Между Астаной и Тегераном налажен конструктивный политический диалог, в том числе и на правительственном уровне. Реализуются двусторонние соглашения, укрепляются межпарламентские связи. Растет торгово-экономическое сотрудничество. За 10 месяцев этого года отмечается рост показателей на 40% по сравнению с 2024 годом, что, несомненно, является хорошим результатом. Нам нужно сохранить заданный темп и нарастить объемы взаимной торговли, — подчеркнул Глава нашего государства. 

    В свою очередь Масуд Пезешкиан отметил, что рад посетить братский и дружественный Казахстан, обладающий богатой историей и культурой. 

    — Наши отношения поступательно развиваются по широкому кругу направлений. Между правительствами наших стран налажено эффективное взаимодействие. Уверен, у нас имеется огромный потенциал для укрепления сотрудничества в политической, экономической, культурной, гуманитарной сферах, а также в вопросе обеспечения безопасности, — сказал иранский лидер.

    Ранее в Акорде прошла торжественная церемония встречи Масуда Пезешкиана, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. 

    Астана и Тегеран входят в число наиболее динамично развивающих двусторонний диалог государств Евразии. О ключевых направлениях сотрудничества — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстан Иран Международные отношения Внешняя политика Казахстана
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают