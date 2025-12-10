Астана-Тегеран: как «естественные евразийские партнеры» выстраивают новую модель сотрудничества

Амбициозные планы по товарообороту

Дипломатические отношения между Казахстаном и Ираном были установлены 29 января 1992 года. Уже в 1993 году Казахстан открыл посольство в Тегеране, а позднее — генеральные консульства в Горгане и Бендер-Аббасе. В свою очередь, Иран последовательно расширял свое дипломатическое присутствие в Казахстане, открыв представительства в Актау и Алматы.

С начала 1990-х годов президенты Казахстана и Ирана совершили свыше 15 визитов на высшем уровне, что позволило сформировать устойчивую архитектуру доверительного диалога. Важной вехой стал официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Тегеран 19 июня 2022 года, по итогам которого были приняты решения, определившие актуальную повестку двустороннего сотрудничества.

В частности, стороны поставили задачу увеличить взаимный товарооборот до $3 млрд, ввели безвизовый режим сроком до 14 дней, подписали 24 документа и заключили коммерческие соглашения на сумму $235 млн. Кроме того, был запущен первый контейнерный поезд по маршруту Казахстан-Туркменистан-Иран-Турция и создана совместная торговая палата.

Расширяется и бизнес-кооперация: в Казахстане зарегистрировано 658 компаний с иранским участием, причем более половины из них ведут активную деятельность.

По итогам января–сентября 2025 года товарооборот между Казахстаном и Ираном достиг $310,8 млн, что на 44,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($214,5 млн). Основным драйвером роста стало почти трехкратное увеличение казахстанского экспорта, тогда как импорт из Ирана, напротив, демонстрирует умеренное снижение.

Несмотря на общее сокращение, структура экспорта претерпевает существенные изменения: на фоне снижения поставок пшеницы и металлов увеличивается доля агропереработки и продукции нефтехимической отрасли.

Инфографика: Kazinform

Политолог-востоковед Жанат Момынкулов отмечает, что Иран все активнее ориентируется на такие продукты.

— Иран экономически диверсифицируется, что видно по всем показателям. Промышленность страны нуждается в новых категориях сырья, а агросектор — в стабильной сезонной продукции. Поэтому Казахстан начинает поставлять не только традиционную пшеницу, но и масла, корма и продукты переработки, — подчеркнул эксперт.

Импорт из Ирана демонстрирует общее сокращение по ряду традиционных позиций, однако усиливается по продуктам питания и отдельным видам промышленной продукции.

Инфографика: Kazinform

Структура торговли Казахстана и Ирана в 2025 году отражает раздвоенную динамику:

· Экспорт Казахстана значительно вырос, прежде всего за счет аграрного сектора — ячменя, пшеницы и хлопка.

· Импорт из Ирана сократился в целом, но отмечен рост поставок молочной продукции, масла, картофеля и пластмасс, что свидетельствует о перераспределении иранских экспортных потоков в пользу Казахстана.

По словам Жаната Момынкулова, Казахстан обладает значительным потенциалом не только для удовлетворения существующего спроса Ирана на продовольствие, но и для налаживания поставок товаров узкого потребления.

— Казахстан как крупный экспортер зерна и продовольствия способен удовлетворить значительный спрос Ирана, а совместные проекты по переработке, хранению и развитию агроинфраструктуры могут стать «локомотивом» двустороннего сотрудничества, — отмечает эксперт.

С точки зрения перспектив, выстраивается устойчивая логика взаимодополняемости: Казахстан выступает поставщиком агросырья, тогда как Иран обеспечивает поставки продуктов питания с более высокой степенью переработки и продукции химической промышленности.

Торгово-инвестиционный аналитик Ернар Серик подчеркивает, что визит Президента Ирана в Астану, вероятнее всего, будет сосредоточен на конкретных и прагматичных договоренностях.

— Предстоящий визит Президента Ирана в Астану может дать новый импульс сотрудничеству. Казахстану важно расширить номенклатуру экспорта, тогда как Иран также заинтересован в поддержании стабильных поставок продовольствия и сырья, — говорит эксперт.

Фото: facebook.com/yernares/

При этом, эксперт подчеркивает, что иранские инвестиции в Казахстане остаются точечными. Среди крупнейших налогоплательщиков с иранским капиталом - дистрибьютор Solico Group MehKaz, строительный производитель Белый дом, горнорудный консультант Kusha Madan, меди-производитель Irkaz Metal Corporation, а также мясоперерабатывающее предприятие Empire Food. Эти компании работают в стране уже много лет и создают локальные производства.

Это вселяет уверенность в том, что торговля между странами будет расти по мере расширения логистических возможностей через Каспий и коридор Казахстан-Туркменистан-Иран.

Логистика как стержень сотрудничества

Основным драйвером двусторонних отношений остается транспортная повестка. Казахстан и Иран формируют южную ветвь коридора «Север-Юг», связывающего Центральную Азию с Персидским заливом и Индийским океаном. Иранский порт Бендер-Аббас и казахстанский Актау выступают ключевыми узлами маршрута, что позволяет бизнесу обеих стран сокращать сроки доставки грузов почти вдвое по сравнению с традиционными морскими путями.

— Согласно иранским источникам, Казахстан в Тегеране воспринимают не просто как соседнее государство, а как «естественного евразийского партнера», стратегический транспортный узел, экспортера продовольствия и ворота на рынки ЕАЭС, Китая и Центральной Азии. В условиях глобальных геополитических трансформаций Казахстан рассматривается Ираном как ключевое звено для выхода на рынки Персидского залива, Южной Азии и Ближнего Востока, — отмечает политолог Жанат Момынкулов.

Международный транспортный коридор «Север-Юг» становится одним из ключевых региональных проектов для Казахстана и Ирана, отмечает эксперт. В 2024 году Казахстан совместно с Ираном, Россией и Туркменистаном подписал дорожную карту по развитию восточной ветви коридора на 2024–2025 годы. Согласно планам, пропускная способность маршрута должна вырасти до 15 млн тонн в год к 2027 году, и до 20 млн тонн — к 2030 году.

— В 2025 году за первые пять месяцев по маршруту через территорию Казахстана было перевезено 1,5 млн тонн грузов, что на 74% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это создает реальные предпосылки для использования иранской территории и портов Бендер-Аббас и Чабахар в качестве ключевого выхода стран Центральной Азии к морю и альтернативы традиционным маршрутам. Динамика развития маршрута будет также зависеть от геополитических изменений в регионе, — подчеркивает Жанат Момынкулов.

Фото: azertag.az

По его словам, эффективность коридора будет повышаться по мере устранения технических ограничений — унификации тарифов, цифровизации таможенных процедур и увеличения флота на Каспии. Движение в этом направлении уже началось.

Железнодорожное сообщение Казахстан-Туркменистан-Иран, полностью введенное в эксплуатацию в последние годы, стало ключевым элементом наземного маршрута, соединяющего Центральную Азию с Ближним Востоком. Благодаря этому транзит через Иран позволяет доставлять грузы из Казахстана в Индию за 18–20 дней, что почти вдвое быстрее традиционных морских маршрутов.

Развитие порта Актау, модернизация «сухих портов» и расширение пропускной способности станций на казахстанско-туркменской границе создают инфраструктурную основу для роста перевозок. Иран, в свою очередь, инвестирует в расширение портов Бендер-Аббас и Чабахар, предоставляя Казахстану альтернативный доступ к Индийскому океану и обход традиционных узких мест глобальной логистики.

Ожидается, что предстоящая встреча лидеров Казахстана и Ирана ускорит принятие решений по увеличению пропускной способности железнодорожной линии Ины — Берекет — Горган, согласованию транзитных тарифов и развитию контейнерных сервисов. Это позволит существенно расширить грузопотоки уже в 2026 году. В настоящее время Астана и Тегеран продвигаются к унификации ставок, увеличению флота и переходу на электронные сертификаты происхождения. Эти меры должны сделать коридор одним из самых конкурентоспособных маршрутов Евразии.

Казахстан как модератор и связующее звено

В условиях меняющейся геополитики Астана последовательно укрепляет свою роль модератора между Востоком и Западом. На стыке интересов Китая, России, Индии, стран Залива и ЕС Казахстан выстраивает модель прагматичной многовекторности, что превращает его в ключевой центр транспортной и экономической связности региона.

Эксперты отмечают, что Иран является одним из немногих партнеров, который особенно органично вписывается в эту архитектуру. Тегеран стремится развивать транзитные маршруты и альтернативные каналы торговли, тогда как Казахстан ищет надежные геоэкономические выходы к Индийскому океану. Такая взаимодополняемость делает сотрудничество устойчивым к внешним факторам. Вместе с тем, для дальнейшей эффективности Ирану предстоит пересмотреть подход к совместной работе.

Фото: freepik.com

— Если Иран сумеет предложить Центральной Азии эффективную систему с предсказуемыми правилами, стабильной логистикой и минимизированными санкционными рисками, двустороннее сотрудничество приобретет стратегическую глубину, — считает Жанат Момынкулов.

Кроме того, на фоне ситуации в Афганистане, миграционных потоков, наркотрафика и региональной нестабильности диалог по вопросам безопасности, приграничного сотрудничества и координации может стать дополнительным, но важным компонентом предстоящего визита, подчеркнул политолог.

Перспективы развития отношений

По мнению экспертов, казахстанско-иранские отношения в ближайшие годы будут развиваться по трем основным направлениям.

Первое — логистика. Развитие Каспийского флота, модернизация портов, расширение контейнерных сервисов и цифровизация таможенных процедур обеспечат быстрый экономический эффект.

Второе — промышленность и агропромышленный комплекс. Иранский рынок с населением почти 90 млн человек требует стабильных поставок продовольствия, что открывает значительные возможности для экспорта казахстанской муки, комбикормов, масел и мясной продукции.

Третье — энерго- и нефтехимическая кооперация. Возможны совместные исследования, обмен технологиями и участие компаний обеих стран в модернизации соответствующих отраслей.

По мнению экспертов, если логистические ограничения будут устранены, а энергетические проекты получат надежное институциональное сопровождение, товарооборот между Казахстаном и Ираном может вырасти в полтора-два раза уже к 2027 году. Потенциал этого сотрудничества заметно превышает текущие показатели.

Казахстанско-иранские отношения демонстрируют устойчивое развитие, опираясь на политическую стабильность, расширение экономической кооперации и растущий интерес бизнеса. Благодаря регулярным визитам и работе межправительственных механизмов двусторонний диалог раскрывает значительный потенциал для дальнейшего роста в сферах торговли, транзита, агропромышленного комплекса и культурного сотрудничества.