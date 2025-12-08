09:31, 08 Декабрь 2025 | GMT +5
Астану с официальным визитом посетит Президент Исламской Республики Иран
10-11 декабря Астану с официальным визитом посетит Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В рамках визита запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены вопросы дальнейшего укрепления казахско-иранского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.
Ранее сообщалось, что товарооборот между Казахстаном и Ираном увеличился почти вдвое за два года.