Товарооборот между Казахстаном и Ираном увеличился почти вдвое за два года

Стороны обсудили перспективы расширения торговли, углубления кооперации и реализации совместных проектов в агропромышленном комплексе.

Айдарбек Сапаров отметил, что благодаря продуктивному сотрудничеству с иранской стороной после снижения товарооборота в 2023 году, удалось достичь значительного роста.

Так, в 2023 году товарооборот сократился до 165,2 млн долларов, поставки пшеницы уменьшились более чем в восемь раз, а экспорт ячменя снизился вдвое. Уже в 2024 году ситуация значительно улучшилась: объем торговли достиг 220 млн долларов, а экспорт ячменя увеличился в три раза.

Положительная динамика усилилась в 2025 году. За девять месяцев товарооборот составил 249,1 млн долларов, что почти вдвое превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Экспорт ячменя вырос в 4,6 раза, увеличились и поставки пшеницы.

— Взаимная торговля сельхозпродукцией между нашими странами демонстрирует устойчивую динамику. Мы нацелены на расширение торгово-экономических связей с Ираном и реализацию новых совместных проектов. Потенциал для дальнейшего роста в агросекторе огромен, и мы готовы наращивать товарооборот, — подчеркнул Айдарбек Сапаров.

Иран остается одним из ключевых рынков для казахстанского зерна. За маркетинговый год (сентябрь 2024 — август 2025) в страну поставлено более 1 млн тонн зерна, тогда как годом ранее — всего 86 тыс. тонн. За 9 месяцев текущего года экспорт достиг 855,2 тыс. тонн на сумму 169,7 млн долларов.

Существенный вклад в увеличение перевалки зерна обеспечил терминал «Амирабад Грейн Терминал Киш» в порту Амирабад. За 10 месяцев 2025 года через него отгружено 161 тыс. тонн ячменя и пшеницы.

Особое внимание на встрече было уделено расширению экспорта подсолнечного масла. В 2024 году в Иран было отправлено 5,9 тыс. тонн, при этом казахстанские переработчики готовы увеличить объемы до 500 тыс. тонн в год. Важным шагом для этого станет строительство маслоналивных терминалов в портах Курык и Актау, что позволит повысить пропускные мощности и оптимизировать логистику.

Стороны также обсудили развитие инвестиционного партнерства. В Казахстане уже успешно работают совместные предприятия «Империя Фуд» и «Kaz-Ir Agro». Продолжаются переговоры с Solico Group о строительстве перерабатывающего комплекса по производству сыров в Алматинской области мощностью до 200 тыс. тонн в год, а также проектов по переработке картофеля и выпуску детского питания.

Kourosh Food Industry выразила интерес к созданию предприятий по переработке масличных культур, развитию птицеводства и строительству логистических объектов.

В свою очередь Голамреза Нури Гезелдже подтвердил готовность Ирана расширять сотрудничество.

— Иран сегодня импортирует более 25 млн тонн продукции растениеводства и животноводства. Мы заинтересованы в увеличении товарооборота с Казахстаном в два раза. Также мы предлагаем использовать Иран как транзитную площадку для третьих стран и готовы создать для этого все необходимые условия, — сказал он.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжать активное партнерство и развивать сотрудничество в АПК на долгосрочной основе. Все перспективные направления взаимодействия будут детально рассмотрены в рамках казахстанско-иранской Рабочей группы по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства.

Ранее в эксклюзивном интервью агентству Kazinform заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран Саид Хатибзаде рассказал о предстоящем визите президента Ирана Масуда Пезешкиана в Казахстан.