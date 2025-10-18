О визите Пезешкиана в Казахстан и требованиях по хиджабу рассказал иранский дипломат

— Чем может быть интересен Казахстан для Ирана? И что Иран может предложить Казахстану?

— Иран и Казахстан являются естественными партнерами. После объявления независимости Республики Казахстан Иран одним из первых открыл свое посольство. Это свидетельствует о важности отношений с Казахстаном. И для этого существуют много причин, одной из которых является соседство. Мы являемся соседями по Каспийскому морю. Поэтому соседи должны имет глубокие связи во всех: экономических, политических, культурных и гуманитарных, а тажке социальных сферах. Наши отношения активно развивались за прошедшие несколько десятилетий. Иран является важным транзитным маршрутом. Через Исламскую Республику Иран проходит коридор «Север-Юг», который дает возможность доступа к южным морям, что является важным для развития Казахстана. Между нашими странами сложились хорошие взаимоотношения в рамках региональных и международных организаций. Наши государства являются членами таких организаций, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация экономического сотрудничества (ОЭС), также тесно сотрудничаем в рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС). Имеются исторические связи между нашими народами. Если сказать вкратце, то между нашими странами сложились дружественные и братские отношения.

— Известно, что товарооборот между Казахстаном и Ираном превысил $340 млн. Есть ли стремление к его увеличению?

— Были периоды когда объем товарооборота между нашими странами достигал более двух милиардов долларов. Поэтому естественно необходимо продолжать этот путь. Во время последнего визита руководства Казахстан в Иран, Главы наших государств прнияли решение довести объем взаимной торговли до трех милиардов долларов. Цифра значительная, которая требует принятия различных экономических решений. Посольством Ирана в Казахстане, а также посольством Казахстана в Иране составлены программы для достижения данных целей, и сотрудничества государственного и частного сектора наших стран. Необходимо определить новые проекты. Во время двадцатого заседания межправительственной комиссии двух стран также были обсуждены эти вопросы. В ближайшее время Казахстан посетит делегация Министерства сельского хозяйства Исламской Республики Иран для проведения переговоров по зерну. Все это свидетельствует об усилиях сторон по достижению целей поставленных главами двух государств.

Фото: Жулдыз Атагельдиева/Kazinform

— Ожидается ли визит Президента Ирана в Казахстан до конце текущего года? Если да, какие ключевые вопросы планируется обсудить в рамках визита?

— Да, как я отметил, имеются подробные планы по улучшению взаимных отношений. В том числе, до конца текущего года планируется визит уважаемого Президента Исламской Республики Иран господина доктора Пезешкиана в Республику Казахстан, во главе высокопоставленной делегации, для широкого обзора двухсторонних связей и обсуждения взаимного сотрудничества. На данный момент более двадцати документов в различных сферах на стадии подготовки. Стороны, по линии министерств иностранных дел и министерств экономики серьезно готовятся к программе визита для его успешного проведения.

— Недавно в международных СМИ появилась информация о снятии требования по ношению хиджаба в Иране. Соответствует ли данная информация действительности?

— Хиджаб, как он определен в иранском законодательстве, и как его носят иранские семьи, существует в Иране в соответствии с действующими законами. Естественно что в любом обществе всегда происходят изменения. Иранское общество динамичное, где обсуждаются различные мнения. Иранское общество традиционное, мусульманское, к тому же имеет динамичную молодежь. Поэтому любые явления в иранском обществе проявляются на основе традиционной иранской самобытности. Наверно будет интересно узнать, что примерно сто лет назад, в период каджаров мужчины надевали иную одежду, как чапан, чалма и традиционную кепку. Но со временем, постепенно традиционная одежда сменилась, начали надевать костюмы и брюки. Но мы остались иранцами, мусульманами. Поэтому на социальные изменения надо смотреть с социальной точки зрения, в рамках закона, как социальный компромисс. Отличительная черта иранского общества — толерантность, с соблюдением принципов и традиций.

Фото: Anadolu

— С учетем заявлений президента Ирана о водном кризисе, существует ли план по переносу столицы из Тегерана в другой город. Какие шаги предпринимает правительство по преодолению последствий засухи?

— Иран географически расположен в засушливом регионе. Конечно же в северных районах Ирана, на побережиях Каспийского моря, на границе с Азербайджаном средиземный климат. Имеются горы, леса с обширными осадками. В основном в Иране сухой климат. За последние четыре года мы испытываем сильнейшую за 50 лет засуху. Крупные города как Тегеран, где население составляет 10-12 млн человек, и в дневной период достигает до 14 млн человек, сталкиваются с проблемами в обеспечении воды. Как вам известно после исламской революции строительство плотин возросло на более 1000 процентов. Во всех возможных местах были построены объекты по управлению водой. Несмотря на это мы столкнулись с естественным дефицитом воды. Существуют разные предложения по снижению нагрузки на водные ресурсы Тегерана.