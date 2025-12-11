Президент Исламской Республики Иран прибыл в Акорду

По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.

Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.

Как ранее сообщалось, в рамках официального визита президента Ирана запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены вопросы дальнейшего укрепления казахско-иранского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Астана и Тегеран входят в число наиболее динамично развивающих двусторонний диалог государств Евразии. О ключевых направлениях сотрудничества — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.