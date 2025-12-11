РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:08, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан осмотрели выставку найденных в архивах Ирана рукописей о истории Казахстана

    Президенты осмотрели выставку найденных в архивах Ирана древних рукописей, содержащих сведения по истории Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    а
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан ознакомились с копиями 27 древних рукописей из архивов министерства иностранных дел Исламской Республики Иран.

    а
    Фото: Акорда

    Экспонаты выставки, представляющие ценные сведения о социально-политических событиях, происходивших в Казахстане в XVIII-XIX веках, впервые представлены общественности.

    а
    Фото: Акорда

    Архивные материалы подтверждают наличие тесных исторических связей между Казахстаном и Ираном.

    а
    Фото: Акорда

    Глава государства поблагодарил иранского коллегу за важные документы, касающиеся истории Казахстана.

    а
    Фото: Акорда

    – Это очень ценный подарок. Мы обязательно представим данную экспозицию казахской общественности, а также будем широко популяризировать ее в СМИ. В документах содержатся неизвестные ранее исторические факты. Думаю, это станет полезным для наших соотечественников, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    а
    Фото: Акорда

    Напомним, сегодня в Акорде прошла торжественная встреча Масуда Пезешкиана, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. После этого главы двух государств провели встречу в узком составе, а также переговоры в расширенном составе. По итогам переговоров президенты приняли Совместное заявление.

