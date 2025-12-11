Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан осмотрели выставку найденных в архивах Ирана рукописей о истории Казахстана

Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан ознакомились с копиями 27 древних рукописей из архивов министерства иностранных дел Исламской Республики Иран.

Фото: Акорда

Экспонаты выставки, представляющие ценные сведения о социально-политических событиях, происходивших в Казахстане в XVIII-XIX веках, впервые представлены общественности.

Фото: Акорда

Архивные материалы подтверждают наличие тесных исторических связей между Казахстаном и Ираном.

Фото: Акорда

Глава государства поблагодарил иранского коллегу за важные документы, касающиеся истории Казахстана.

Фото: Акорда

– Это очень ценный подарок. Мы обязательно представим данную экспозицию казахской общественности, а также будем широко популяризировать ее в СМИ. В документах содержатся неизвестные ранее исторические факты. Думаю, это станет полезным для наших соотечественников, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда

Напомним, сегодня в Акорде прошла торжественная встреча Масуда Пезешкиана, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. После этого главы двух государств провели встречу в узком составе, а также переговоры в расширенном составе. По итогам переговоров президенты приняли Совместное заявление.